Донька ексмера Харкова Добкіна відсвяткувала 9 травня під пісню Кобзона
Старша донька колишнього міського голови Харкова Михайла Добкіна Алла опублікувала відео, присвячене так званому Дню перемоги 9 травня
Відео вона поділилася у сторіс в Instagram.
Алла Добкіна нараз перебуває у столиці Азербайджану Баку. Вона показала, як 9 травня прийшла до "вічного вогню", ймовірно, покласти квіти загиблим у Другій світовій війні.
Водночас відео супроводжувалося піснею російського співака Йосифа Кобзона "День перемоги".
"Пам'яаємо",- підписала сторіс донька Михайла Добкіна.
Нагадаємо, Михайло Добкін - проросійський український політик, міський голова Харкова у 2006 - 2010 роках, член Партії регіонів до 2014-го, депутат Верховної Ради України VIII скликання у 2014 - 2019 роках. Колишній голова Харківської обладміністрації та кандидат в Президенти України 2014 року як самовисуванець.
Михайло Добкін - одіозна та скандальна особистість в українській політиці. Він фігурував у багатьох скандалах і став героєм мемів. А під час повномасштабної війни навіть видавав себе за військового та називав себе націоналістом.
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