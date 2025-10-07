Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
Практично на всій території України в середу, 8 жовтня, буде волога хмарна погода через активний південний циклон з центром над Кримом та діяльність атмосферних фронтів
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у телеграм.
Як зазначила синоптикиня, найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південній частині, включно з Одещиною. На сході, а в другій половині дня і на заході України істотні опади завтра, 8 жовтня, малоймовірні.
Вітер до штормових поривів прогнозується на півдні, сході, у центрі. На півночі місцями рвучкий. На заході — легше, помірний. Напрямок вітру — східний, північно-східний.
Також Діденко зазначає, що по всій території України очікуються температурні контрасти.
На заході вдень очікується +9...+12 градусів. На сході та південному сході - +15...+20 градусів. У центрі від вінницьких +12 до дніпровських +19 градусів.
Полтавщина, Черкащина, Кропивницький з районами: +12...+15 градусів. На півночі +13...+16 градусів. На півдні +16...+20, на Одещині +14 градусів.
У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями дощ. Протягом дня до +15 градусів.
фото: телеграм-канал Наталки Діденко
- Біла Церква
