Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у телеграм.

Як зазначила синоптикиня, найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південній частині, включно з Одещиною. На сході, а в другій половині дня і на заході України істотні опади завтра, 8 жовтня, малоймовірні.

Вітер до штормових поривів прогнозується на півдні, сході, у центрі. На півночі місцями рвучкий. На заході — легше, помірний. Напрямок вітру — східний, північно-східний.

Також Діденко зазначає, що по всій території України очікуються температурні контрасти.

На заході вдень очікується +9...+12 градусів. На сході та південному сході - +15...+20 градусів. У центрі від вінницьких +12 до дніпровських +19 градусів.

Полтавщина, Черкащина, Кропивницький з районами: +12...+15 градусів. На півночі +13...+16 градусів. На півдні +16...+20, на Одещині +14 градусів.

У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями дощ. Протягом дня до +15 градусів.

фото: телеграм-канал Наталки Діденко