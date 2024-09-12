Дощі та тепла погода: прогноз від Наталки Діденко на 13 вересня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що температура повітря становитиме в нас вдень +25...+29 °C, на сході, у центрі та на півдні до +31 °C.

"Дощі завтра ще ходитимуть туди-сюди. Усім не вгодять, проте місцями можливі майже скрізь, окрім західних областей", - повідомила синоптикиня.

Крім цього, завтра у східних областях пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 метрів за секунду.

Яку погоду очікувати в Києві

У Києві 13 вересня можливі дощі, зокрема ввечері. Температура повітря сягне до +26...+28 °C.