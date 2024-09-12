Дощі та тепла погода: прогноз від Наталки Діденко на 13 вересня
У п'ятницю, 13 вересня, у більшості регіонів України пануватиме тепла погода з температурою до +30 °C. Водночас є можливість дощів
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що температура повітря становитиме в нас вдень +25...+29 °C, на сході, у центрі та на півдні до +31 °C.
"Дощі завтра ще ходитимуть туди-сюди. Усім не вгодять, проте місцями можливі майже скрізь, окрім західних областей", - повідомила синоптикиня.
Крім цього, завтра у східних областях пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 метрів за секунду.
Яку погоду очікувати в Києві
У Києві 13 вересня можливі дощі, зокрема ввечері. Температура повітря сягне до +26...+28 °C.
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Початок поточного тижня на більшій частині України прогнозувався з комфортною температура повітря. Проте у південних та в центральних областях можливі дощі.
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