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Головна Суспільство Довіра до президента й влади буде тоді, коли в країні бездоганно виконуватимуться норми Конституції, - політолог Цибулько
Ексклюзив

Довіра до президента й влади буде тоді, коли в країні бездоганно виконуватимуться норми Конституції, - політолог Цибулько

Віталій Бесараб
31 жовтня, 2024 четвер
21:44
Суспільство Володимир Зеленський

Політолог Володимир Цибулько вважає, що від початку президентства Зеленського влада зовсім не виконує норми Конституції України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Президент Зеленський не має жодного відношення до виконавчої влади зовсім. Його участь у виконавчій владі - делегувати двох міністрів. Зокрема, міністра оборони й міністра закордонних справ. За час президентства наші міністри закордонних справ перетворилися в якихось носіїв тек. Вони ніколи не були й не є самостійними фігурами. Наші міністри закордонних справ вже давно не формують зовнішньої політики України", - пояснив Цибулько.

Політолог переконаний, що президент Володимир Зеленський втратив довіру українців через недотримання норм Конституції.

"Довіра громадян до президента та влади буде лише тоді, коли в країні виконуватимуться норми Конституції. Втім, в Україні за 5 років президентства Володимира Зеленського наша Конституція просто розтоптана й фактично зруйнована. Зараз наші західні партнери найбільше бояться, що їхні виборці будуть запитувати їх про те, що на їхні ж кошти вдалось побудувати в Україні. Ні про яку демократію мови не йде", - додав він.

  • 6 вересня віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що для вступу України до Європейського Союзу Україні потрібно буде внести зміни до Конституції
     
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Конституція України
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