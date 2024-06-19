ДПСУ: QR-код у Резерв+ є чинним військово-обліковим документом для перетину кордону

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Зокрема він розповів, що Міністерством оборони було анонсовано можливість оформлення військово-облікового документа в електронній формі за допомогою мобільного застосунку.

"У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства. Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону", - сказав він.

Демченко зазначив, що це стосується й інформації про причини звільнення від мобілізації.

"Зокрема, це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян", - додав речник ДПСУ.

Він наголосив на необхідності ретельно перевірити у своїх військово-облікових документах інформацію, яка дає право перетнути держкордон.

Щоб унеможливити використання підробних документів прикордонники за потреби перевіряють інформацію з військово-облікових документів через систему "Оберіг". Зокрема, у разі невідповідності даних, представники ДПСУ мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.