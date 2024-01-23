Дружина Бориса Джонсона показала фото британського експрем'єра з 6-місячним сином
Керрі Джонсон, яка у липні народила британському політику Борису Джонсону їхню третю спільну дитину, поділилась знімком експрем'єра з немовлям
Фото вона виклала в сторіс в Instagram.
35-річна дружина ексглави уряду Великої Британії Бориса Джонсона Керрі Джонсон виклала сімейне фото. На знімку 59-річний політик тримає в руках свого восьмого спадкоємця, 6-місячного сина Френка Альфреда Одіссея Джонсона.
Малюк і тато дивляться один на одного, син тягнеться руками до батька. Дружина Джонсона залишила на знімку емодзі сердечка.
Фото: Instagram Керрі Джонсон
Найменший син народився у пари у липні 2023 року.
29 травня 2021 року Борис Джонсон таємно одружився з Керрі Сімондс. Вона стала третьою дружиною Джонсона. До шлюбу з колишнім премʼєром Великої Британії вона була екоактивісткою. Нині Керрі залишається старшим радником благодійної організації з охорони океану "Oceana".
Це третя дитина для Керрі, але не третя вагітність. Перед народженням другої доньки Ромі вона пережила викидень. Ця історія викарбувана і в імені малечі. Другу спільну дитину Джонсони назвали на честь тітки Керрі - Розмарі, а імʼя Айріс походить від грецького слова, що означає веселку, натякаючи на те, що вона "райдужна дитина" - дитина, народжена після викидня або мертвонародження. Керрі пережила викидень на початку 2021 року.
Для Бориса Джонсона це 8-ма дитина. Він має 4 дітей від попередньої дружини Марини Вілер та позашлюбну доньку.
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