Єдина відома справжня могила крутянців: у Києві на Лукʼянівському цвинтарі вшанували героїв, полеглих у бою під Крутами

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

29 січня 1918 року Володимир Шульгин і Володимир Наумович разом з іншими українськими студентами протистояли російським більшовикам, які прагнули захопити Київ.

Юних героїв поховали на Аскольдовій могилі. Згодом, у 1934-му році, вони були перепоховані на Лук’янівському кладовищі - наразі це єдина відома справжня могила крутянців.

"Сьогодні українці вшановують героїв Крут. Українських героїв, які в добу перших визвольних змагань зі зброєю в руках виступили проти московських окупантів. Під Крутами був важкий бій, був полон. До цього часу історики дискутують, чи це була перемога, чи поразка, але мені здається, це не має принципового значення. Принципове значення має те, що українці, молоді студенти, зі зброєю в руках піднялися й усвідомили, що тільки зі зброєю в руках вони можуть захистити Українську державу", - сказав голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

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