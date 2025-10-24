"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП", - написала Свириденко.

Вона пояснила, що понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично. 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок Резерв+. Решту — через будь-який зручний ЦНАП. Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом буде основним підтвердженням відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.

"Зміни вступають в дію з 1 листопада. Це рішення — важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", - пояснила Свириденко.