"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП
З 1 листопада в Україні почне діяти автоматичне продовження відстрочок, а також з'явиться можливість подати усі необхідні для їх оформлення документи через ЦНАП
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП", - написала Свириденко.
Вона пояснила, що понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично. 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок Резерв+. Решту — через будь-який зручний ЦНАП. Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом буде основним підтвердженням відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.
"Зміни вступають в дію з 1 листопада. Це рішення — важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", - пояснила Свириденко.
- 18 жовтня у Резерв+ з’явилася можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю.
