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Єрмак і єврокомісар із оборони Кубілюс обговорили ситуацію на фронті, потреби Сил оборони та зміцнення української ППО

Катерина Ганжа
14 грудня, 2024 субота
12:02
Суспільство

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом. Під час зустрічі, зокрема, йшлося про ситуацію на полі бою, першочергові потреби Сил оборони та зміцнення української ППО

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

"Ми добре вас знаємо та вдячні за все, що ви вже зробили й продовжуєте робити для України. Впевнений, що на цій посаді ви й надалі допомагатимете нашій країні до закінчення цієї війни. І також – на шляху до набуття повноправного членства в ЄС", - наголосив Андрій Єрмак. 

Він також додав, що чітка та визначена політика Європи щодо підтримки України та колективної безпеки є одним із ключових чинників досягнення справедливого миру.

Повідомляється, що зокрема, під час зустрічі йшлося про ситуацію на полі бою, першочергові потреби Сил оборони України та зміцнення української ППО.

Андрій Єрмак наголосив, що зараз дуже важливою є плідна співпраця європейських країн зі США, зокрема щодо підтримки України. 

"Я вважаю, що в нас є всі шанси закінчити цю війну справедливим миром", – зазначив керівник Офісу президента. 

Крім того, Андрій Єрмак та Андрюс Кубілюс обговорили шляхи ефективної протидії російській пропаганді.

Єврокомісар зазначив, що Україна захищає не лише себе, а й увесь Європейський континент.

"Усі ми хочемо, щоб мир настав якнайшвидше. Але, звичайно, ми шукаємо шляхи, як досягти миру через силу", – наголосив Андрюс Кубілюс.

  • Єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс обговорив військову допомогу Україні із міністром оборони Рустемом Умєровим. 
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Єврокомісія
Андрій Єрмак
Європейська комісія
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