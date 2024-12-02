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Перший дзвінок на посаді: єврокомісар із оборони Кубілюс обговорив із Умєровим військову допомогу Україні

Увесь Лесь
2 грудня, 2024 понедiлок
21:24
Суспільство Андрюс Кубілюс, Рустем Умєров

Новопризначений єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс поговорив по відеозв'язку з міністром оборони Рустемом Умєровим

Зміст

Про це Кубілюс повідомив у соцмережі X.

"Моя перша телеконференція з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Хороший обмін інформацією про шлях уперед щодо військової допомоги Україні. Здатність України захищати себе є головним внеском у готовність Європи до найекстремальніших військових ситуацій", - написав Кубілюс.

Водночас Умєров у дописі в X привітав першого в історії єврокомісара з питань оборони та космосу з призначенням і наголосив, що їхня розмова була першою розмовою єврокомісара на посаді.

"Підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів Євросоюзу. Про це йшлось у сьогоднішній телефонній розмові з новопризначеним єврокомісаром із питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом. Я привітав пана Кубілюса з його призначенням на цю важливу посаду, яка вперше в історії Єврокомісії поєднує відповідальність за оборонну політику та розвиток космічних технологій. Це знаковий крок для Європи, який підтверджує її готовність адаптуватися до сучасних викликів безпеки. Для мене велика честь, що наша розмова була першою для пана Кубілюса на його новій посаді", - написав Умєров.

Міністр оборони України назвав серед ключових тем розмови створення Білої книги європейської оборони, спрямованої на підвищення готовності ЄС до викликів безпеці.

"Вона включатиме спеціальний розділ про шляхи військової та оборонної підтримки України, що стосується як нагальних потреб, так і середньо- та довгострокових стратегій. Україна бере активну участь у створенні цього стратегічного документа, який має на меті посилити безпекову структуру ЄС", - написав Умєров.

Єврокомісар і український міністр також обговорили ситуацію на фронті.

"Я поінформував пана Кубілюса про найнагальніші потреби Збройних сил України: підготовка та оснащення бригад, посилення протиповітряної оборони, забезпечення артилерією та боєприпасами, інвестиції в нашу оборонну промисловість. Я запросив Андрюса Кубілюса відвідати Україну з робочим візитом", - додав Умєров.

Довідка: Андрюс Кубілюс - литовський політик, член Сейму Литовської Республіки, прем'єр-міністр у 1999-2000 та 2008-2012 роках, голова партії Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи.

Кубілюс був членом парламентської групи співпраці з Україною, у 2014-2015 роках провів кілька офіційних зустрічей з керівництвом України. Був радником п'ятого президента України Петра Порошенка.

У 2017 році Кубілюса нагородили Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, популяризацію її історичної спадщини та сучасних надбань.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Єврокомісія
Європейська комісія
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