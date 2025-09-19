Проблема в тому, що технології війни постійно змінюються. Ще рік тому Росія запускала близько 400 "шахедів" на місяць, більшість із яких збивали мобільні підрозділи з великокаліберними кулеметами. Сьогодні за одну ніч росіяни можуть випустити вдвічі більше. І кулемети часто вже просто не дістають до потрібної висоти.

Тому європейська "стіна дронів", яку мають побудувати у 2025 році, може швидко втратити актуальність. Якщо вона залишатиметься статичною і не буде удосконалюватися разом із модернізацією російських безпілотників, то не зможе повноцінно захистити європейські міста.

Тут можна вкотре наголосити, що єдиний реалістичний варіант — будувати "стіну дронів" не на польському кордоні, а на сотні кілометрів східніше. Найкращою гарантією безпеки польського, словацького чи німецького неба стануть українські технології, підсилені найкращою європейською науковою базою. Вони зможуть дешево й ефективно збивати все, що летить з Росії.