ЄС планує побудувати свою "стіну дронів" на східних кордонах. Але є великі сумніви, що це допоможе
Для цього використовуватимуть українські технології, — пише видання Financial Times. Звичайно, краще пізно, ніж ніколи. Але є великі сумніви, що це справді допоможе
Тому європейська "стіна дронів", яку мають побудувати у 2025 році, може швидко втратити актуальність. Якщо вона залишатиметься статичною і не буде удосконалюватися разом із модернізацією російських безпілотників, то не зможе повноцінно захистити європейські міста.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Біла Церква
