Еспресо посідає другу сходинку серед новинних сторінок у facebook і третю — у YouTube, — опитування

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Згідно з результатами дослідження "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році", 86% українців споживають новини у соцмережах. Це на 35% більше, ніж у 2015 році.

Для понад третини українців — 37% — соцмережі є єдиним джерелом новин, а 51% аудиторії поєднує кілька джерел.

"Це платформи, на яких передусім розміщуються великі продуценти новин. Це офіційні редакції. Попри те, що це соцмережі, які начебто створені для індивідуального спілкування, там споживають українці саме професійний контент, і нас це дуже тішить. Нам треба зберегти цю медійну професіоналізацію", — зазначив програмний директор ГО "Інтерньюз-Україна" Андрій Кулаков.

Дослідження проводилося компанією InMind на замовлення ГО "Інтерньюз-Україна". У травні-серпні 2025 року представники InMind опитали 1649 респондентів/-ок у містах України з населенням понад 50 тис.

Так, українці віддають перевагу facebook. У цій соцмережі Еспресо посідає друге місце за популярністю користувачів.

"Тут лідирує "Суспільне Новини", дуже добре зростання в Еспресо. Далі "Українська правда" і hromadske.ua", - уточнила радниця з розвитку медіа ГО "Інтерньюз-Україна" Оксана Майдан.

У YouTube за популярністю серед користувачів телеканал Еспресо посідає третє місце.

"Телебачення перебазувалося в YouTube. Тобто трошки інший варіант рейтингу, але не набагато. "1+1" лідирує, далі - "24 канал", далі - Еспресо", - додала Майдан.