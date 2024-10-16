G7 привітали призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони
Посли G7 привітали призначення наглядових рад двох агентств оборонних закупівель України
Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.
"Посли G7 вітають призначення наглядових рад двох агентств оборонних закупівель України. Цей важливий крок полегшить їм доступ до міжнародної експертизи та підвищить прозорість".
- У п'ятницю, 11 жовтня, у Міністерстві оборони України створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ). Також Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.
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