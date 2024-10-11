Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Для Агентства оборонних закупівель і Держоператора тилу створили наглядові ради

Для Агентства оборонних закупівель і Держоператора тилу створили наглядові ради

Світлана Кравченко
11 жовтня, 2024 п'ятниця
17:18
Суспільство Міністерство оборони України

У п'ятницю, 11 жовтня, у Міністерстві оборони України створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ). Також Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Наглядові ради - важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів", - наголосив Умєров. 

Зазначається, що у складі рад будуть українські та міжнародні експерти. За словами міністра, це дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування оборонної сфери України. 

Крім того, цього ж дня за поданням Умєрова Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Натомість іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва.

До свого призначення 41-річний Сергій Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

"Він має важливий досвід, який допоможе нам ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури", - зазначив Умєров.

Сергій Боєв

Ще одним заступником Умєрова призначили бригадного генерала юстиції Сергія Мельника на позивний "Marsel". Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.  

З 1999 року Сергій Мельник проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони. З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України. З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Сергій Мельник

  • Раніше, 1 жовтня, Умєров заявив про звільнення з посад чотирьох своїх заступників, а також про перехід Спецтехноекспорту до Міністерства оборони.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
Міністр оборони України
Рустем Умєров
Читайте також:
Автор Віталій Портников
10 жовтня, 2024 четвер
Вважати, що Байден не поїхав на "Рамштайн", аби не допомагати Україні – це радянщина
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2024 п'ятниця
"Якщо знадобиться, помру поруч зі своїм президентом": актор Стівен Сіґал написав лист Путіну
Віктор Ляшко
Автор Євген Козярін
11 жовтня, 2024 п'ятниця
Ляшко про перевірки МСЕК: 3,5 тис. справ щодо інвалідності чоловіків було скеровано на перегляд
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.95
    Продаж 45.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
11 жовтня
18:13
Україна НАТО
"Без членства ніколи не буде безпеки": експосол США Тейлор закликав прийняти Україну в НАТО
18:05
OPINION
Що криється за словом "мир"?
18:00
У TikTok шириться тренд про схуднення за допомогою кави з корицею: австралійські вчені оцінили дієвість методу
17:59
Рінат Ахметов і Даріо Срна
Ахметов заявив, що будує найсильніший "Шахтар" в історії
17:46
Вікторія Рощина
Журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами, - правозахисниця
17:45
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Буде швидше, ніж з F-16: Defence Express про графік постачання Україні винищувачів Mirage 2000-5
17:41
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
"Використовується як зброя": МОН підтримало законопроєкт про заборону спілкування російською в школах
17:40
Маріуполь
На територію РФ із ТОТ України заборонили в'їзд без російського паспорта, - Андрющенко
17:30
РФ атакувала чотири райони Донеччини: загинула людина, є поранені
17:09
ООН
Ліван закликав ООН ухвалити резолюцію щодо припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою"
17:05
Стримінг Peacock назвав імена чотирьох акторів, які знімуться у новій версії серіалу "Офіс"
16:58
Михайло Мудрик, збірна України
Україна - Грузія: букмекери дали фінальний прогноз на матч Ліги націй
16:34
Естонія
У Росії загостриться нестача снарядів через удари ЗСУ по складах, – естонська розвідка
16:33
Таню Муіньо зняла кліп для південнокорейської K-pop зірки Дженні з гурту Blackpink
16:32
З початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень: де окупанти діють найактивніше
16:27
Ексклюзив
Частина сільських шкіл не змогли відкритися 1 вересня через зміни у вимогах до укриттів, - нардепка Савчук
16:25
Радослав Сікорський
"Християнський обов'язок": Сікорський заявив, що Польща "не відступить" у питанні Волинської трагедії
16:23
Катерина Садурська
Українка Садурська встановила світовий рекорд на ЧС з фрідайвінгу
16:13
Ексклюзив
Карта бойових дій за 2-9 жовтня
"Доволі складно": боєць 77-ї ОАМБр сказав, де та з якою метою ворог просунувся на Куп'янському напрямку
16:11
Netflix зніме серіал за романом Джейн Остін "Гордість і упередження"
16:10
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Шольц під час зустрічі із Зеленським анонсував новий пакет допомоги для України на €1,4 млрд
16:02
OPINION
Помста за Татарова. Навіщо Банкова пресує "Українську правду"?
15:54
Служба безпеки України
У Києві затримали іноземця з "ІД", якого Інтерпол розшукує з 2017 року
15:53
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Уряд Канади виділив Україні додатковий кредит на $300 млн
15:45
новини Львова
РФ пошкодила в Україні щонайменше 1641 школу, ще 201 зруйнувала
15:42
Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що голова Єврокомісії фон дер Ляєн хоче його відставки та шукає йому заміну
15:42
окупанти
Війська РФ просунулися в Торецьку і підкріплюють оборону біля Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"
15:36
безпілотник Leleka LR
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: загинув чоловік, постраждала жінка
15:29
Цьогоріч Міноборони дозволило використання Силами оборони 70 зразків інженерних засобів, із них 47 - виробництва України
15:23
Ексклюзив
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин не посміє відправити в Україну військовий контингент через загрозу йому від США, - генерал армії Маломуж
15:11
Покажуть фільми з кінофестивалів у Каннах та Венеції: оголосили конкурсні програми "Молодості"
14:53
Вікторія Рощина
Нардеп Юрчишин: тіло загиблої в заручниках РФ журналістки Вікторії Рощиної мають віддати рідним найближчим часом
14:31
Оновлено
Зеленський зустрівся із Папою Римським: про що говорили
14:06
Окупанти стикнулися із логістичним хаосом після знищення нафтобази у Феодосії, - "Атеш"
14:00
Київ дощ
Де з 12 жовтня чекати на сильні дощі та похолодання: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:00
OPINION
Україна за крок від НАТО і Перемоги?
13:51
інспектор з паркування
У центрі Києва водій-порушник побив інспекторку з паркування
13:38
Вікторія Рощина
На Майдані Незалежності 11 жовтня вшанують пам'ять журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в заручниках у РФ
13:34
Агент ФСБ отримав довічний термін за допомогу росіянам в окупації Бахмута
13:13
Підтримка поляками приймання біженців із України зменшилася до найнижчого рівня за час масштабної війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV