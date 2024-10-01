Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони

Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони

Світлана Кравченко
1 жовтня, 2024 вiвторок
08:51
Суспільство Рустем Умєров

У вівторок, 1 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про звільнення з посад чотирьох своїх заступників, а також про перехід Спецтехноекспорту до Міністерства оборони

Зміст

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Система Міністерства оборони України - Збройні Сили, ГУР та ДССТ - під час воєнного стану є закритим периметром.
Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них - неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", - зазначив Умєров.
 
Він зазначив, що підписав подання до Кабміну заяв про звільнення заступників міністра оборони, а саме: Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря Людмили Дараган. Зокрема, Гайдер переходить на посаду керівника Офісу міністра.
 
Про нові призначення, включно із заступниками міністра, Умєров пообіцяв повідомити окремо згодом.
 
Крім того, голова Міноборони оголосив про реформування системи оборонних закупівель. У рамках цих заходів "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від Головного управління розвідки до Міноборони.

"Поставив завдання - довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", - додав міністр.
 
Він також повідомив про продовження реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.
 
За словами Умєрова, найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур, а подання до Кабміну буде зроблено цього тижня.

  • Напередодні, 20 вересня, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела повідомляла, що міністр оборони Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР МО Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка - та планує "масштабні кадрові чистки" в Міноборони.

Теги:
Україна
Міністерство оборони
Міністр оборони України
Рустем Умєров
Читайте також:
Швейцарія
Автор Катерина Ганжа
28 вересня, 2024 субота
Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією: у чому причина
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
30 вересня, 2024 понедiлок
Де буде найхолодніше, а де - вітряно: прогноз погоди на 1 жовтня від Наталки Діденко
Андрій Єрмак
Автор Світлана Кравченко
30 вересня, 2024 понедiлок
Єрмак пояснив, чому для українців План перемоги оприлюднять без деяких закритих деталей
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.78
    Продаж 46.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
09:39
"Вивісили свої ганчірки": DeepState заявляє, що окупанти зайшли у Вугледар
09:22
Молдова
У Молдові сімох чоловіків визнали винними в підготовці масових заворушень
09:09
Ексклюзив
Покровськ
Журналістка Бірюкова про ситуацію в Покровську: РФ прагне позбавити місто газу та світла, б'є авіабомбами й артилерією
08:53
ППО
Сили ППО вночі знищили 29 "шахедів"
08:42
КНДР, Північна Корея
КНДР пригрозила відповіддю на розміщення сил ядерного стримування США у Південній Кореї
08:38
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 189 боєзіткнень, ворог застосував 128 КАБів
08:28
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Очільник МАГАТЕ Гроссі приїде із візитом до Білорусі
08:15
Біля Аляски російський Су-35 ледь не зіткнувся з винищувачем США, здійснюючи небезпечний маневр
08:07
OPINION
Чи має Захід "червоні лінії"?
07:53
опалення
Жителі окупованого Донецька взимку можуть залишитися без опалення: у ЦНС назвали причини
07:45
Інфографіка
втрати РФ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1370 військових, 44 бронемашини й 98 БПЛА
07:37
Ізраїль танк
Удар Ізраїлю, спрямований проти ватажка ФАТХ, прийшовся по табору палестинських біженців у Лівані, - Reuters
07:30
ураган "Хелен"
У США внаслідок урагану Гелен загинули щонайменше 128 людей
07:27
Єнс Столтенберг
Країни НАТО мають підтримати мирний план України, а не китайсько-бразильську ініціативу, - Столтенберг
07:01
Ллойд Остін
Заявив про підтримку, але закликав до дипломатії: очільник Пентагону Остін поговорив із міністром оборони Ізраїлю
06:47
Снаряди 155 мм калібру
США виділили гроші на виробництво бомб для України, Японії та Болгарії
06:27
Оновлено
Shahed-136
Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 1 жовтня
06:17
вшанування пам’ять жертв Голокосту
Влада Санкт-Петербурга не дозволила євреям вшанувати пам’ять жертв Голокосту
05:31
кібератаки
Південна Корея, США та Японія спільно відстежуватимуть незаконну кібердіяльність КНДР
03:43
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Укрзалізниця через російські обстріли тимчасово змінила маршрути поїздів на одній з ділянок
02:59
Дональд Трамп
Підозрюваний у другому замаху на Трампа не визнав провини
02:20
Оновлено
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль розпочав обмежені наземні операції на кордоні з Ліваном: ЦАХАЛ закликав "не розповсюджувати безвідповідальні чутки"
00:48
повістка
На Херсонщині почали розсилати повістки Укрпоштою
2024, понедiлок
30 вересня
23:32
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп закликав до відставки та оголошення імпічменту Гарріс
23:11
Нова пошта
Нова пошта підвищує тарифи з 1 жовтня: на скільки здорожчає доставка
22:50
Оновлено
Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сіярто в Будапешті
Сибіга й Сіярто досягли конструктивного діалогу щодо найважливіших тем війни та миру, - МЗС
22:41
Олена Гнітецька
Знімала будівництво підземних шкіл: у Херсоні напали на місцеву журналістку Олену Гнітецьку
22:36
речник Держдепу США Метью Міллер
Україна може без дозволу бити власною зброєю по цілях у РФ, - Держдеп США
22:01
Хасан Насралла
Майже два десятиліття Ізраїль збирав дані для ліквідації Насралли, - FT
21:43
OPINION
Зеленський в США: Тріумф чи провал?
21:28
На Харківщині внаслідок атаки FPV-дрона постраждали 4 людини, серед них волонтери
21:18
Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю Ґалант попередив про "наступний етап війни проти "Хезболли": очікується наступ на Ліван
21:17
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Снєгирьов розповів про основне завдання ворога на Лимано-Куп’янському напрямку
21:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог змінив тактику та здійснює наступальні дії на Вугледар зі сходу та заходу. Колонка Сергія Згурця
21:01
Падіння російських дронів: НАТО реагує посиленням моніторингу повітряного простору Румунії
20:44
Стратегічний запас вугілля гарантуватиме, що всі теплові електростанції матимуть паливо
Перехід на відновлювані джерела: Британія закриває останню вугільну електростанцію
20:21
Рівненська АЕС
FT: "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових реакторів через корупцію
20:17
Огляд
Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки
20:04
OPINION
Бажано перетворювати справедливість у закон
20:01
Сергій Ребров
Збірна України оприлюднила заявку на жовтневі матчі Ліги націй: Ярмоленко в резерві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV