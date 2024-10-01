Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Система Міністерства оборони України - Збройні Сили, ГУР та ДССТ - під час воєнного стану є закритим периметром.

Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них - неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", - зазначив Умєров.



Він зазначив, що підписав подання до Кабміну заяв про звільнення заступників міністра оборони, а саме: Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря Людмили Дараган. Зокрема, Гайдер переходить на посаду керівника Офісу міністра.



Про нові призначення, включно із заступниками міністра, Умєров пообіцяв повідомити окремо згодом.



Крім того, голова Міноборони оголосив про реформування системи оборонних закупівель. У рамках цих заходів "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від Головного управління розвідки до Міноборони.

"Поставив завдання - довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", - додав міністр.



Він також повідомив про продовження реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.



За словами Умєрова, найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур, а подання до Кабміну буде зроблено цього тижня.