Гендиректора Охматдиту Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ", - йдеться у повідомленні.

За його словами, правоохоронці вивчають факти, пов'язані з відновленням будівель "Охматдиту" та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство".

"Всі обставини мають бути встановлені. Всі винуваті мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства", - наголосив Ляшко.

Напередодні міністр отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. Там зафіксували випадки викривлення ключової інформації, яку подають офіційно міністру, у засоби масової інформації, та яка міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду.

За даними Ляшка, рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні. При цьому відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від робочої групи саме "Охматдиту" отримані не були.

"Окремо зауважу, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на "Охматдит" 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці", - наголосив Ляшко.

Що відомо про атаку на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.

9 серпня дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що ракету, яка влучила в дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, виготовили ​​в Росії лише за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до нападу.

Напередодні Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу 8 липня