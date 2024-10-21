Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка
Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка
Про це повідомляє Укроборонпром.
Зазначається, що на посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 людей, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати.
"З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН", - йдеться у повідомленні.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська та є досвідченим керівником.
За його словами, головними завданнями Гуляка є збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури.
"Я вдячний за довіру очолити Укроборонпром. Наша праця є надважливою для досягнення Перемоги над ворогом. Попереду багато роботи, важливих завдань і нових викликів. Проте впевнений, разом з нашою командою ми досягнемо необхідних результатів", - заявив Гуляк.
Що відомо про Олега Гуляка
Генерал-майор Гуляк Олег Вікторович народився 8 січня 1972 року на Миколаївщині. У Збройних Силах України - з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії.
Нагороджений медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "За сумлінну службу" І та ІІ ступеня, відзнакою "Знак пошани".
Олег Гуляк був командиром 72 окремого механізованого батальйону 7 окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту в Іраку, начальником 16 окремої механізованої бригади, командиром 95 окремої аеромобільної бригади, начальником Одеської військової академії та заступником командувача Сил антитерористичної операції.
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