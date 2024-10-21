Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка

Про це повідомляє Укроборонпром.

Зазначається, що на посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 людей, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати.

"З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН", - йдеться у повідомленні.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська та є досвідченим керівником.

За його словами, головними завданнями Гуляка є збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури.

"Я вдячний за довіру очолити Укроборонпром. Наша праця є надважливою для досягнення Перемоги над ворогом. Попереду багато роботи, важливих завдань і нових викликів. Проте впевнений, разом з нашою командою ми досягнемо необхідних результатів", - заявив Гуляк.

Що відомо про Олега Гуляка

Генерал-майор Гуляк Олег Вікторович народився 8 січня 1972 року на Миколаївщині. У Збройних Силах України - з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії.

Нагороджений медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "За сумлінну службу" І та ІІ ступеня, відзнакою "Знак пошани".

Олег Гуляк був командиром 72 окремого механізованого батальйону 7 окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту в Іраку, начальником 16 окремої механізованої бригади, командиром 95 окремої аеромобільної бригади, начальником Одеської військової академії та заступником командувача Сил антитерористичної операції.