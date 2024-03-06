Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство GoGlobal та ЮНІСЕФ розпочинають програму з надолуження знань для наймолодших школярів на Київщині і Чернігівщині
Пресреліз

GoGlobal та ЮНІСЕФ розпочинають програму з надолуження знань для наймолодших школярів на Київщині і Чернігівщині

6 березня, 2024 середа
22:00
Суспільство ЮНІСЕФ

Україна переживає надскладні часи, а повномасштабна війна серйозно вплинула на освітню сферу

З метою відновлення втрачених освітніх можливостей учнів 2-4 класів, фундація GoGlobal у співпраці з ЮНІСЕФ запускає програму "КЕЧ".

Мета програми — надолуження освітніх втрат, спричинених перериванням освітнього процесу через війну та безпекову ситуацію. Програма спрямована на заповнення прогалин у навичках читання, письма та лічби серед школярів 2-4 класів.

Наразі в Україні бракує навчальних програм, які могли б не лише допомагати вчителям, а й мотивувати учнів різного віку, зокрема початкової школи, до надолуження освітніх втрат. 

Програма "КЕЧ” розроблена експертами освітньої фундації GoGlobal за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), які проаналізували освітні втрати та визначили пріоритетність розвитку навичок лічби, читання та письма в учнів молодшої школи.

"Школярі в Україні зіткнулися зі значними перебоями в навчанні через війну, що негативно вплинуло на учбові досягнення і набуття дітьми критично важливих навичок, – сказала керівниця секції освіти ЮНІСЕФ Еммануель Абріу. – Щоб допомогти дітям із районів, які постраждали від війни, зокрема наймолодшим учням, повернутися до навчання й налагодити нормальний режим навчання, ЮНІСЕФ підтримує низку ініціатив із надолуження знань. Це включає цілеспрямовану навчальну підтримку з опанування ключових предметів і вмінь, щоб забезпечити дітям важливі життєві навички, соціально-емоційне навчання та психологічну підтримку. Навчання дітей не можна поставити на паузу до закінчення війни. Такі ініціативи забезпечують тривання навчального процесу попри виклики, спричинені війною".

Програма "КЕЧ" має кілька складових, які відрізнятимуть її від інших подібних ініціатив.

Перш за все, це — використання формату едьютейнменту (навчання через гру). Програма матиме сюжетну настільну гру з улюбленими героями українського мультфільму, а також наліпки за навчальні досягнення, які учні зможуть колекціонувати у власному щоденнику мотивації та щоденнику групової мотивації. По-друге, буде створено спеціальну платформу для вчителів: там вони зможуть переглядати результати тестувань учнів, оперативно відслідковувати засвоєння програми, матимуть доступ до матеріалів для роботи в онлайн форматі. Для учнів також передбачається інтерактивний застосунок, який допоможе зробити навчальний процес ефективнішим. Окрім того, програма включає заняття з елементами психологічної розминки, прийомами знайомства та техніками командної роботи.

Програма "КЕЧ" вже отримала підтримку від освітньої платформи Всеукраїнська Школа Онлайн (ВШО), тож планується інтеграція інтерактивного застосунку в освітній контент ВШО.

Щоб визначити, кому потрібна програма з надолуження знань, експерти GoGlobal розробили спеціальний тест для учнів початкової школи. Він допоможе визначити, чи є потреба у надолуженні знань, та на які теми необхідно звернути увагу першочергово. Дітям, в яких така потреба перевищуватиме 60%, буде рекомендовано долучитися до мінігруп позашкільного навчання.

Як відзначає керівниця освітньої програми GoGlobal Любов Залюбовська: "Наша інноваційна навчальна програма ґрунтується на глибокому розумінні психології та мотивації учнів, вчителів та батьків. Ми передбачили в ній такі елементи, які даватимуть учням можливість вибору, сприятимуть розвитку їхніх сильних сторін та навичок, а також залучатимуть до навчання та мотивуватимуть їх. А щоб виклад матеріалу був цікавим, в рамках навчальної програми буде залучено відомого чарівного героя, який виконуватиме функцію вірного помічника вчителів і триматиме увагу учнів у постійному тонусі. Окрім цього, в самих заняттях враховані неймовірно важливі психологічні розминки, прийоми знайомства та психологічні техніки командної роботи”.

Планується, що в процесі впровадження програми кожен вчитель проведе від 15 до 20 занять із кожного предмету. Програма розрахована на 8 тижнів (2-3 заняття на тиждень) та охопить близько 6000 дітей, 300 вчителів та 100 студентів-педагогів у громадах Київщини та Чернігівщини, які постраждали внаслідок воєнних дій.

ГО GoGlobal - українська освітня фундація, яка вже 8 років пілотує, впроваджує та масштабує проєкти у сфері освіти. Наша місія – залучати нові покоління українців до процесу творення змін, надавши їм для цього всі необхідні знання, інструменти та методи.

Ми разом з партнерами працюємо над трансформацією системи освіти задля учнів та вчителів України, аби в ході відбудови країни реформувати та переосмислити освітню систему таким чином, щоб учні та вчителі стали повноцінними її співавторами. Суб'єктами, а не об'єктами освітнього процесу.

ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях для охоплення найуразливіших дітей та молоді, які найбільше потребують допомоги.

Ми працюємо над тим, щоб зберегти їхні життя. Захистити їхні права. Уберегти їх від шкоди. Дати їм дитинство, в якому вони будуть захищеними, здоровими та освіченими. Дати їм рівні можливості реалізувати свій потенціал, щоб одного дня вони могли зробити світ кращим. ЮНІСЕФ в Україні зосереджує зусилля на досягненні п’яти ключових результатів для дітей: захист дітей в усіх обставинах; освіта для всіх дітей; здорове життя з перших років і надалі; соціальна інклюзія та державна політика щодо дітей; вода і чисте довкілля.

Теги:
освіта
ЮНІСЕФ
Київщина
Чернігівщина
Війна з Росією
Читайте також:
Дмитро Медведєв
5 березня, 2024 вiвторок
"Цілі Кремля залишаються незмінними": ISW проаналізував промову, в якій Медведєв назвав Україну Росією
На фото: Олена Зеленська
5 березня, 2024 вiвторок
"Не вистачило емоційного резерву": Зеленська зізналася, що не змогла додивитися фільм "Довга доба"
Денис Шмигаль
4 березня, 2024 понедiлок
Уряд змінює систему бронювання працівників: хто в пріоритеті
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 38.66
  • EUR
    Купівля 41.33
    Продаж 42.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 березня
22:04
Володимир Зеленський
"Кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі": у Центрі стратегічних комунікацій прокоментували маніпуляцію
22:01
"Введення західних контингентів на українську територію означає анексію": російські фейки за 6 березня
22:00
Ексклюзив
світ США Росія Олексій Навальний Джо Байден
Навальна не має жодного статусу, щоб зустрічатись з першою леді України, - експерт Розумний
21:42
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Новинки ОПК України: детально про бронеавтомобіль INGUAR-3 та сучасну машину розмінування. Колонка Сергія Згурця
21:41
Відбудували зруйнований російськими військами міст у Київській області
Підірвали завантажений боєприпасами "Урал": на Київщині відбудували міст, зруйнований окупантами
21:27
Олександр Усик
Переможцю поєдинку Усика проти Ф'юрі запропонували ще один супербій в Саудівській Аравії
21:15
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
"Побачимо загострення війни в Чорному морі": журналіст Клименко пояснив, коли чекати нових атак РФ, попри ліквідовані Україною кораблі
21:14
блокування кордону, Польща
У Варшаві фермери влаштували сутички біля сейму: поліція застосувала сльозогінний газ, є поранені
20:37
Оновлено
Оригінальна трилогія STALKER
Оригінальну трилогію STALKER перевипустили на Xbox
20:36
Андрій Рубльов
Російських та білоруських тенісистів допустили до Олімпіади-2024
20:28
Віктор Орбан
Орбан хоче цього тижня обговорити з Трампом війну РФ проти України, - Сіярто
20:26
Ексклюзив
Російська пропаганда
Боротьба з пропагандою: експерт Бобиренко пояснив, чому Україні недостатньо глушити телерадіосигнал РФ
20:16
Анонс
"Шахтар" - "Кривбас" 5:2 (3 березня 2024 року)
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 20-го туру
20:04
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби ворог 63 рази штурмував позиції ЗСУ на 6 напрямках, найбільше - на Авдіївському та Новопавлівському
20:02
OPINION
Євстратій Зоря
РПЦ повинна нести моральну і публічну відповідальність за наслідки війни
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 742-го дня війни: у Бердянську ліквідували організаторку псевдовиборів, вибух біля нафтосховища у Росії та надпотужний дрон "Авдіївка"
19:49
ЗАЕС
На ЗАЕС окупанти не можуть замінити паливо, термін перебування якого в реакторах спливає
19:44
Огляд
Уламки винищувача Су-35С, збитого ЗСУ на Харківщині
Що таке Су-35: все про винищувачі, які активно збиває Україна, їх характеристики та особливості
19:31
Ексклюзив
Верховна Рада
"Те, чого хотіли росіяни": нардеп Княжицький пояснив скасування засідань Ради до кінця місяця
19:14
Окупанти, кримінал, росіяни
Мета - посіяти паніку: російська пропаганда активізувала вкиди щодо нового наступу на Київ
19:11
війна з росією Болгарія допомога Україні світ
В Україну поїхали перші БТР від Болгарії з партії у 100 бронемашин
19:11
Латвія
Латвія приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України
19:03
Карло Анчелотті (праворуч), Реал - Манчестер Сіті
Тренеру "Реалу" Анчелотті загрожує майже 5 років в'язниці
18:54
Оновлено
Зеленський та Міцотакіс
РФ ударила по Одесі під час зустрічі в місті Зеленського і прем'єра Греції Міцотакіса, президент заявив про загиблих і поранених
18:22
Володимир Зеленський
Україна і Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій
18:05
У музеї Ван Гога в Амстердамі запрацював український аудіогід
Український аудіогід з'явився в музеї Ван Гога в Амстердамі
18:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Україна не Росія. Чому Медведєв виліз на люди з історичною лекцією
17:59
Де в Києві поліція вимірює швидкість автотранспорту: список вулиць
17:51
Вибори у США: конкурентка Трампа Гейлі оголосила про вихід з президентських перегонів
17:45
Оновлено
Росіяни вдарили по Боровій на Харківщині: загинула людина, серед постраждалих троє дітей
17:41
військовий квиток, мобілізація
Веніславський щодо закону про мобілізацію: є шанси підготувати до другого читання в березні
17:37
Крістіан Шевченко
Сина Шевченка викликали у юнацьку збірну України
17:29
Єврокомісія
У ЄС представлять законодавчі пропозиції, аби задовольнити вимоги фермерів, - єврокомісар
17:16
СБУ повідомила про підозру соратникам Аксьонова, які організовували філії кремлівських "ЗМІ" в Криму
Налагодили в Криму пропаганду РФ: спільникам Аксьонова оголосили підозри
17:06
Ексклюзив
московський патріархат
Дискусії та важливі правки: нардеп В'ятрович розповів про оновлений законопроєкт щодо заборони УПЦ МП
16:52
Мінцифри домовилося про партнерство з агентством Expertise France
Мінцифри домовилося про партнерство з агентством Expertise France. Напрями співпраці
16:51
щеплення вакцинація
Щеплення в аптеках: МОЗ пояснило, коли послуга стане доступною українцям
16:35
РФ на ТОТ Луганщини "віддає" колаборантам квартири українців, які виїхали з окупації, - Спротив
16:33
Ексклюзив
Ємен, хусити
Загрожує розпадом світового Інтернету, - експерт Хіміч про можливі атаки на кабелі в Атлантиці
16:30
Шольц путін
"Німеччина планує атакувати Росію": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 6 березня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV