GoGlobal та ЮНІСЕФ розпочинають програму з надолуження знань для наймолодших школярів на Київщині і Чернігівщині

З метою відновлення втрачених освітніх можливостей учнів 2-4 класів, фундація GoGlobal у співпраці з ЮНІСЕФ запускає програму "КЕЧ".

Мета програми — надолуження освітніх втрат, спричинених перериванням освітнього процесу через війну та безпекову ситуацію. Програма спрямована на заповнення прогалин у навичках читання, письма та лічби серед школярів 2-4 класів.

Наразі в Україні бракує навчальних програм, які могли б не лише допомагати вчителям, а й мотивувати учнів різного віку, зокрема початкової школи, до надолуження освітніх втрат.

Програма "КЕЧ” розроблена експертами освітньої фундації GoGlobal за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), які проаналізували освітні втрати та визначили пріоритетність розвитку навичок лічби, читання та письма в учнів молодшої школи.

"Школярі в Україні зіткнулися зі значними перебоями в навчанні через війну, що негативно вплинуло на учбові досягнення і набуття дітьми критично важливих навичок, – сказала керівниця секції освіти ЮНІСЕФ Еммануель Абріу. – Щоб допомогти дітям із районів, які постраждали від війни, зокрема наймолодшим учням, повернутися до навчання й налагодити нормальний режим навчання, ЮНІСЕФ підтримує низку ініціатив із надолуження знань. Це включає цілеспрямовану навчальну підтримку з опанування ключових предметів і вмінь, щоб забезпечити дітям важливі життєві навички, соціально-емоційне навчання та психологічну підтримку. Навчання дітей не можна поставити на паузу до закінчення війни. Такі ініціативи забезпечують тривання навчального процесу попри виклики, спричинені війною".

Програма "КЕЧ" має кілька складових, які відрізнятимуть її від інших подібних ініціатив.

Перш за все, це — використання формату едьютейнменту (навчання через гру). Програма матиме сюжетну настільну гру з улюбленими героями українського мультфільму, а також наліпки за навчальні досягнення, які учні зможуть колекціонувати у власному щоденнику мотивації та щоденнику групової мотивації. По-друге, буде створено спеціальну платформу для вчителів: там вони зможуть переглядати результати тестувань учнів, оперативно відслідковувати засвоєння програми, матимуть доступ до матеріалів для роботи в онлайн форматі. Для учнів також передбачається інтерактивний застосунок, який допоможе зробити навчальний процес ефективнішим. Окрім того, програма включає заняття з елементами психологічної розминки, прийомами знайомства та техніками командної роботи.

Програма "КЕЧ" вже отримала підтримку від освітньої платформи Всеукраїнська Школа Онлайн (ВШО), тож планується інтеграція інтерактивного застосунку в освітній контент ВШО.

Щоб визначити, кому потрібна програма з надолуження знань, експерти GoGlobal розробили спеціальний тест для учнів початкової школи. Він допоможе визначити, чи є потреба у надолуженні знань, та на які теми необхідно звернути увагу першочергово. Дітям, в яких така потреба перевищуватиме 60%, буде рекомендовано долучитися до мінігруп позашкільного навчання.

Як відзначає керівниця освітньої програми GoGlobal Любов Залюбовська: "Наша інноваційна навчальна програма ґрунтується на глибокому розумінні психології та мотивації учнів, вчителів та батьків. Ми передбачили в ній такі елементи, які даватимуть учням можливість вибору, сприятимуть розвитку їхніх сильних сторін та навичок, а також залучатимуть до навчання та мотивуватимуть їх. А щоб виклад матеріалу був цікавим, в рамках навчальної програми буде залучено відомого чарівного героя, який виконуватиме функцію вірного помічника вчителів і триматиме увагу учнів у постійному тонусі. Окрім цього, в самих заняттях враховані неймовірно важливі психологічні розминки, прийоми знайомства та психологічні техніки командної роботи”.

Планується, що в процесі впровадження програми кожен вчитель проведе від 15 до 20 занять із кожного предмету. Програма розрахована на 8 тижнів (2-3 заняття на тиждень) та охопить близько 6000 дітей, 300 вчителів та 100 студентів-педагогів у громадах Київщини та Чернігівщини, які постраждали внаслідок воєнних дій.

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ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях для охоплення найуразливіших дітей та молоді, які найбільше потребують допомоги.

Ми працюємо над тим, щоб зберегти їхні життя. Захистити їхні права. Уберегти їх від шкоди. Дати їм дитинство, в якому вони будуть захищеними, здоровими та освіченими. Дати їм рівні можливості реалізувати свій потенціал, щоб одного дня вони могли зробити світ кращим. ЮНІСЕФ в Україні зосереджує зусилля на досягненні п’яти ключових результатів для дітей: захист дітей в усіх обставинах; освіта для всіх дітей; здорове життя з перших років і надалі; соціальна інклюзія та державна політика щодо дітей; вода і чисте довкілля.