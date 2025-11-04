Головну ялинку країни встановлять на Софіївській площі у Києві

Про це повідомляє КМДА у telegram-каналі.

"Головну ялинку країни, за традицією, встановлять на Софійській площі. Як і в попередні роки, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також окрім новорічної ялинки, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять невелику ковзанку та кілька будиночків з кондитерськими виробами і гарячими напоями.

У КМДА поінформували, що підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Організаторів зобов’язали дотримуватися обмежень використання електроенергії та правил безпеки. Рада оборони радить районним держадміністраціям і бізнесу обмежити масові заходи на відкритих локаціях під час новорічних свят.