Головою правління Укрзалізниці став Олександр Перцовський

Про це йдеться в повідомленнях Укрзалізниці та уряду.



Перцовського призначили очільником Укрзалізниці строком на 3 роки. Новий глава акціонерного товариства працює в компанії з 2020 року й був дотепер членом правління та відповідав за пасажирський напрям.



Водночас указом Кабміну було звільнено попереднього голову Укрзалізниці Євгена Лященка, який обіймав цю посаду з березня 2023 року. В Укрзалізниці він продовжить свою роботу як член правління.



Також уряд звільнив Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина, які були членами правління АТ "Укрзалізниця".