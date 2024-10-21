Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Головою правління Укрзалізниці став Олександр Перцовський

Головою правління Укрзалізниці став Олександр Перцовський

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2024 понедiлок
13:12
Суспільство Олександр Перцовський

Кабінет міністрів України призначив нового голову правління АТ "Укралізниця": ним став Олександр Перцовський, який раніше обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям

Зміст

Про це йдеться в повідомленнях Укрзалізниці та уряду.


Перцовського призначили очільником Укрзалізниці строком на 3 роки. Новий глава акціонерного товариства працює в компанії з 2020 року й був дотепер членом правління та відповідав за пасажирський напрям.


Водночас указом Кабміну було звільнено попереднього голову Укрзалізниці Євгена Лященка, який обіймав цю посаду з березня 2023 року. В Укрзалізниці він продовжить свою роботу як член правління.


Також уряд звільнив Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина, які були членами правління АТ "Укрзалізниця".

  • 19 жовтня Укрзалізниця запустила продаж квитків через чат-боти у Viber та Telegram для поїздки на Київській дитячій залізниці, зокрема на "Столичний" експрес.
     
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Укрзалізниця
Читайте також:
ЗСУ
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Українські десантники взяли в полон єгиптянина на Курахівському напрямку
Дана Ярова
Автор Ірена Моляр
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає, - Ярова
Генрі Марш
Автор Антін Борковський
20 жовтня, 2024 неділя
Я був би вкрай здивований, якби ЄС та Велика Британія змогли ефективно відповісти Путіну, - Генрі Марш
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
21 жовтня
14:14
Оновлено
Мая Санду та Олександр Стояногло
Вибори президента та референдум у Молдові: щодо вступу до ЄС паритет, Санду - лідер, але буде другий тур
14:06
OPINION
Україну цікавить лише перемога Санду
13:51
МАГАТЕ
МАГАТЕ виділяло кошти на ядерні дослідження РФ в окупованому Криму, - розслідування Радіо Свобода
13:43
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Армія РФ вранці вдарила по дитсадку в Запоріжжі: з-під завалів дістали тіло чоловіка, 14 постраждалих
13:42
У трьох областях затримали сімох підпалювачів військових автівок і обʼєктів Укрзалізниці
13:39
Коштує від $40 до $50 млн: Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"
13:34
Мирослав Чех
"З Бандерою в ЄС не підуть". Чому уряд Туска використав формулу Ярослава Качинського?
13:29
Оновлено
У Солом'янському районі Києва "газель" вʼїхала в маршрутку: є загибла, 6 постраждалих
13:12
Пресреліз
Восьмий Український Жіночий Конгрес: афіша
Восьмий Український Жіночий Конгрес: оприлюднено теми дискусій
12:57
Дмитро Пєсков
"Суперечлива інформація": у Кремлі прокоментували участь військових із КНДР у війні проти України
12:55
Анонс
Хор Верьовки на сцені
Хор Григорія Верьовки, Yarmak та Jerry Heil: концерт у Києві
12:40
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
Женя Галич зізнався, що йому не подобається в українських артистах
12:39
Південна Корея
Південна Корея викликала російського посла через залучення військових з КНДР у війну проти України
12:36
Іран
Іран поскаржився в ООН, що Ізраїль хоче атакувати його ядерні об'єкти
12:27
Огляд
Френсіс Нганну та Ренан Феррейра (праворуч)
Нганну з нокаутом повернувся в MMA, Роналду розбагатів на $285 млн, а у Формулі-1 відродилася інтрига. Головні новини світового спорту за тиждень
12:14
Прем’єр Нідерландів Дік Схооф
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пробіг півмарафон під псевдонімом
12:09
Багі "Варан"
Україна допустила до використання в ЗСУ багі "Варан"
12:00
OPINION
Ідея уряду національної єдності Зеленському "не заходить"
11:52
"Дедпул і Росомаха"
Побив рекорд "Барбі": "Дедпул і Росомаха" зібрав $636,3 млн у прокаті США
11:47
Ексклюзив
Іран
Це серйозна заява: журналістка Глаз про погрози Ірану пошкодити ядерний реактор в Ізраїлі
11:38
Оновлено
Андрій Сибіга з Хаканом Фіданом
"План перемоги і розширення співпраці": очільник МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Війська КНДР у війні в Україні стануть великим ризиком ескалації, а до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
11:19
Вибух
РФ завдала масованого удару по житловій та критичній інфраструктурі Сум
11:08
Зібрані на GOGOLFEST гроші передадуть на підтримку військових на Запорізькому напрямку
10:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:53
Ексклюзив
Молдова ЕС
Сайт виборчої комісії заблокований, але вже відомі дані референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, - ексміністр оборони Шалару
10:42
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
РФ може відправити на штурми військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, - ГУР
10:41
Володар перснів
Творці "Володаря перснів" анонсували ще один фільм франшизи
10:33
На фото: Юлія Навальна на обкладинці TIME
Коли ера Путіна закінчиться: Юлія Навальна оголосила про намір балотуватись в президенти Росії
10:22
Допомагав РФ завдавати ударів по позиціях і складах ЗСУ: жителю Кропивницького загрожує довічне ув'язнення
10:06
ППО
РФ вночі запустила по Україні 119 повітряних цілей: сили ППО знищили 59 БПЛА, ще 45 - локаційно втрачено
10:02
OPINION
блог Євген Магда
Що слід зробити Україні після виборів у Молдові
09:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кількість використання таких ракето-бомб обмежена: Згурець про ракету "Гром-Е1", якою ворог завдає ударів по Харкову
09:45
Олег Гуляк
Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка
09:33
Команда танцювальної вистави "Косачка" влаштує благодійну реабілітаційну резиденцію для жінок-військових
09:33
повінь
Пошкоджені будинки, відключення електроенергії та евакуація: Італія та Франція постраждали від сильної повені
09:14
Оновлено
Нічна атака РФ: у Харкові 13 постраждалих, у Кривому Розі - чотири
09:10
Огляд
податки
Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме, якщо закон набуде чинності
09:10
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Передчасно говорити про форсування ворогом річки Оскіл на Харківщині, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко
09:06
Оновлено
Ллойд Остін у Києві
До Києва прибув глава Пентагону Остін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV