Гроші для занять спортом: уряд запустив експериментальний проєкт для учасників бойових дій
Кабмін запустив експериментальний проєкт, у межах якого учасники бойових дій зможуть отримати 1500 грн на квартал для занять спортом
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд погодив пропозицію Міністерства у справах ветеранів щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державної допомоги для занять фізичною культурою та спортом.
Експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом двох років. Ветерани отримуватимуть по 1500 грн на квартал.
Кабмін також затвердив порядок реалізації експериментального проєкту.
Розраховуватись можна буде лише у безготівковій формі "у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність у сфері фізичної культури та спорту", яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця за кодом 7941.
Гроші на реалізацію проєкту передбачено взяти з бюджетної програми "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей і членам родин загиблих".
- У грудні 2024 року міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова заявила, що флагманський проєкт "Розвиток спорту для ветеранів" спрямований на те, аби ветерани в Україні, незалежно від місця проживання, могли підтримувати фізичну форму.
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