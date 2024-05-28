Грози, дощі та шквальний вітер: Наталка Діденко розповіла про погоду 29 травня
У південних областях та подекуди на заході у середу, 29 травня, пройдуть дощі з грозами. До кінця доби негода, ймовірно, пошириться на усю територію України
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, на півдні України 29 травня пройдуть дощі, грози. Можливі також сильні зливи та шквали. Водночас на заході будуть локальні грозові дощі. Зазначається, що до кінця доби нестійка погода з локальними дощами охопить усю Україну.
Найтеплішою температура буде на півночі та сході: +26...+29 °C, найхолоднішою виявиться південна частина +20...+24 °C. Водночас у центральних областях прогнозують +22...+26 °C.
У Києві вдень буде тепло: +26...+28 °C, але будуть локальні дощі та гроза.
- Раніше у столиці України зафіксували початок метеорологічного літа: воно прийшло на тиждень пізніше середніх багаторічних показників.
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