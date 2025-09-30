ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази
У вівторок, 30 вересня, ГУР та МЗС евакуювали з сектора Гази після погіршення ситуації 57 людей, серед них 48 українців
Про це Головне управління розвідки повідомило в telegram.
Із Гази евакуювали 57 людей, серед яких 48 – громадяни України, а саме: 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Водночас вдалося врятувати 9 палестинців ― членів сімей українців.
Сьогодні літак із евакуйованими приземлився в аеропорту Кишинева, звідки вони вирушать в Україну автобусами.
"Півтора місяця ми з шістьома дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили ― поїдемо додому. Я родом з Полтавщини ― там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому президентові, ГУР та усім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя", ― розповіла пані Людмила.
фото: ГУР
- У квітні з Сирії евакуювали громадянку України з її двома дітьми: їх утримували в закритому курдському таборі "Родж" упродовж 6 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе