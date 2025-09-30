ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази

Про це Головне управління розвідки повідомило в telegram.

Із Гази евакуювали 57 людей, серед яких 48 – громадяни України, а саме: 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Водночас вдалося врятувати 9 палестинців ― членів сімей українців.

Сьогодні літак із евакуйованими приземлився в аеропорту Кишинева, звідки вони вирушать в Україну автобусами.

"Півтора місяця ми з шістьома дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили ― поїдемо додому. Я родом з Полтавщини ― там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому президентові, ГУР та усім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя", ― розповіла пані Людмила.

