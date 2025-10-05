Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови
Ексклюзив

Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови

Євген Козярін
5 жовтня, 2025 неділя
22:41
Суспільство Молдова

Якщо зараз не молдавська влада чи українська влада не звернуть увагу на питання українців у Молдові нас залишиться через 10 років тисяч 50

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Національного Конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев.

"Десятиріччями українці Молдови залишалися нікому не цікаві, нікому не потрібні. Ані молдавській владі, ані українській владі. І цим дуже добре скористувалися проросійські партії і тому, вони там постійно працювали, тому це було завжди вотчина голосів, котрі видавалися за проросійські партії. Тому що ніхто до них не приїжджав, ніхто з ними не спілкувався", - сказав він.

Експерт зауважив, що на виборах президента 2024 року в місця проживання українців не приїхав ніхто з проєвропейських кандидатів для того, щоб поспілкуватися з місцевим суспільством і пояснити програму. 

"І це дуже погано. Це один момент. Другий момент, це створило певний вакуум в котрому наша ідентичність просто втрачається. Якщо у 2004 році в нас було 280 тисяч, зараз в нас залишилося 118 тисяч. Це просто неймовірно втрата українців. Зрозуміло, є процеси асиміляції, є процеси міграційні, але це етнічна група, яка найбільше втратила населення", - зазначив Лекарцев.

Він додав, що водночас інші групи десь зростають або залишаються на більш-менш на тому ж рівні. 

"Ми втрачаємо ідентичність через те, що в нас просто не функціонують програми зі збереження культури, по функціоналу мови. У нас російські школи, де викладається українська мова. І з цим треба щось робити, тому що інакше ми через 10 років -  ми вже точно не будемо перша етнічна група після титульної нації, дай Бог, щоб нас там залишилося тисяч хоча б 50. Якщо зараз не молдавська влада чи українська влада не звернуть увагу на питання українців у Молдові нас залишиться через 10 років тисяч 50. Ну і, в принципі, і та частина також асимілюється", - розповів очільник НКУМ.

Лекарцев наголосив, що гірше виглядає те, що українці не асимілюються в титульну націю, вони асимілюються в росіян. 

"І це погано, тому що у них нема умов, наприклад, тих самих культурних умов. Ми нещодавно провели дослідження і спитали у наших місцях компактного проживання українців питання культури. Всім не вистачає ресурсів для того, щоб зберігати свою культуру. І ми вважаємо, це дуже важливий момент, що наші українці в Молдові мають зберігати свою культуру і тут треба підтримка. І тут треба підтримка і як з боку України, так з боку Республіки Молдова", - сказав експерт.

Він заявив, що важливо розвивати горизонтальні зв'язки. 

"Ми працюємо в цьому напрямку, але ми громадська організація, ми робимо те, що ми можемо робити, виходячи з своїх ресурсів. Ми співпрацюємо з Чернівецькою ОВА. Ми співпрацюємо налагоджуємо партнерство між ОТГ України і Молдови. І з такої роботи треба проводити у різних сферах - це може бути бізнес, це можуть бути школи, вчителі і так далі. Нам потрібно розвивати гуманітарні зв'язки, тому що ми живемо тут. Ніби ми як на кордоні, а ніби ми як у вакуумі, в інформаційному навіть вакуумі про те, що відбувається в Україні, люди не знають або читають з тих джерел, котрі дають пропаганду і так далі. Тобто, безумовно, ми будемо вдячні і готові стати партнерами у реалізації такої роботи в Молдові", - підсумував Лекарцев.

Теги:
Світ
Україна
Молдова
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
5 жовтня, 2025 неділя
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
Андрій Ярмоленко, збірна України
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2025 четвер
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
Оксана Баюл на мітингу в підтримку України
Автор Адріана Муллаянова
4 жовтня, 2025 субота
Колишня українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України - Оксана Баюл виставила на продаж будинок у США, бо не може працевлаштуватися
Київ
+9.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 жовтня
22:57
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи
22:24
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 192 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:08
Непал
Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти
21:21
Ексклюзив
Владислав Фарапонов
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
21:19
У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
21:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
20:29
Еверест
На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Шахтар" зазнав поразки від ЛНЗ, "Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Корисна легенда про ігристе
19:59
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Забезпечення України Заходом зараз не відповідає ситуації щодо наших потреб, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:53
гривні
Вчителі з прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату в 4 тис. грн
19:39
Куба
Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters
19:20
Ексклюзив
Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони
19:00
Інтерв’ю
Ральф Гофф
Російське ГРУ активно нарощує досвід у диверсіях проти Заходу, - екскерівник операцій ЦРУ Гофф
18:35
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Україні треба поводитися активно": російський опозиціонер Пономарьов припустив, за яких умов ситуація в економіці РФ може привести до протестів
18:02
OPINION
Хто сформує нову владу після війни: фаворити й можливі сценарії
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакувала Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:52
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
09:59
біткоїн
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
08:38
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV