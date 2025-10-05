Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Національного Конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев.

"Десятиріччями українці Молдови залишалися нікому не цікаві, нікому не потрібні. Ані молдавській владі, ані українській владі. І цим дуже добре скористувалися проросійські партії і тому, вони там постійно працювали, тому це було завжди вотчина голосів, котрі видавалися за проросійські партії. Тому що ніхто до них не приїжджав, ніхто з ними не спілкувався", - сказав він.

Експерт зауважив, що на виборах президента 2024 року в місця проживання українців не приїхав ніхто з проєвропейських кандидатів для того, щоб поспілкуватися з місцевим суспільством і пояснити програму.

"І це дуже погано. Це один момент. Другий момент, це створило певний вакуум в котрому наша ідентичність просто втрачається. Якщо у 2004 році в нас було 280 тисяч, зараз в нас залишилося 118 тисяч. Це просто неймовірно втрата українців. Зрозуміло, є процеси асиміляції, є процеси міграційні, але це етнічна група, яка найбільше втратила населення", - зазначив Лекарцев.

Він додав, що водночас інші групи десь зростають або залишаються на більш-менш на тому ж рівні.

"Ми втрачаємо ідентичність через те, що в нас просто не функціонують програми зі збереження культури, по функціоналу мови. У нас російські школи, де викладається українська мова. І з цим треба щось робити, тому що інакше ми через 10 років - ми вже точно не будемо перша етнічна група після титульної нації, дай Бог, щоб нас там залишилося тисяч хоча б 50. Якщо зараз не молдавська влада чи українська влада не звернуть увагу на питання українців у Молдові нас залишиться через 10 років тисяч 50. Ну і, в принципі, і та частина також асимілюється", - розповів очільник НКУМ.

Лекарцев наголосив, що гірше виглядає те, що українці не асимілюються в титульну націю, вони асимілюються в росіян.

"І це погано, тому що у них нема умов, наприклад, тих самих культурних умов. Ми нещодавно провели дослідження і спитали у наших місцях компактного проживання українців питання культури. Всім не вистачає ресурсів для того, щоб зберігати свою культуру. І ми вважаємо, це дуже важливий момент, що наші українці в Молдові мають зберігати свою культуру і тут треба підтримка. І тут треба підтримка і як з боку України, так з боку Республіки Молдова", - сказав експерт.

Він заявив, що важливо розвивати горизонтальні зв'язки.

"Ми працюємо в цьому напрямку, але ми громадська організація, ми робимо те, що ми можемо робити, виходячи з своїх ресурсів. Ми співпрацюємо з Чернівецькою ОВА. Ми співпрацюємо налагоджуємо партнерство між ОТГ України і Молдови. І з такої роботи треба проводити у різних сферах - це може бути бізнес, це можуть бути школи, вчителі і так далі. Нам потрібно розвивати гуманітарні зв'язки, тому що ми живемо тут. Ніби ми як на кордоні, а ніби ми як у вакуумі, в інформаційному навіть вакуумі про те, що відбувається в Україні, люди не знають або читають з тих джерел, котрі дають пропаганду і так далі. Тобто, безумовно, ми будемо вдячні і готові стати партнерами у реалізації такої роботи в Молдові", - підсумував Лекарцев.