Іллєнко, Стерненко про вбивство Парубія: Українці беззахисні у тилу, бо не мають дозволу на власну короткоствольну зброю
Скоєне на вулиці у Львові вбивство Андрія Парубія свідчить про необхідність надання громадянам України дозволу на носіння особистої короткоствольної вогнепальної зброї, вважають екснардеп, офіцер Сил оборони Андрій Іллєнко та блогер Сергій Стерненко
Про це вони заявили 30 серпня 2025 року у своїх соцмережах.
"Українці повинні мати зброю для захисту себе не лише на фронті, але і в тилу. Лояльний українській державі, не алкоголік і не наркоман, не судимий — маєш право на короткоствол. УБД — автоматично маєш таке право", - вважає екснардеп від партії ВО "Свобода", а нині один з командирів бригади "Рубіж" Національної гвардії України Юрій Іллєнко.
Таку ж позицію висловив і відеоблогер, екскерівник "Правого сектору" в Одесі Сергій Стерненко, який сам неодноразово ставав об'єктом здійснення замовних замахів із використанням нападниками різних видів як вогнепальної та холодної зброї.
"Росія регулярно вбиває наших людей руками своїх агентів. Українці проти зброї мають захищатися голими руками. Це абсурд. Час дати право українцям захищати свої життя короткоствольною зброєю. Час ухвалити закон, який застряг у ВР ще три роки тому", - закликав владу Стерненко.
Проти дозволу на масове носіння пістолетів й надалі виступають правоохоронні структури, на думку яких подібне право на масове володіння українцями пістолетів може суттєво ускладнити криміногенну ситуацію.
- Вбивство українського політика, співорганізатора Помаранчевої революції та Революції Гідності, співтворця нинішньої української партійної та політичної системи, а також в минулому голови Верховної Ради та РНБО сталося о 12:10 у суботу, 30 серпня 2025 року, коли він проходив повз будинок №42 на вулиці Єфремова у Франківському районі міста Львова.
- Як видно на відео з вуличної камери, постріли з пістолета по ньому здійснювала людина, що виглядала як кур'єр служби доставки Glovo.
- На місці скоєння злочину знайдено 7 куль.
- Біла Церква
