Інформація про загрозу відкликання Томосу для України не відповідає дійсності, - Владика Никодим

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Беріть з мене приклад і не переймайтеся абсолютно, тому що ніякої зради там просто немає. Мені дуже дивно взагалі, що такий допис з’явився. Це не відповідає дійсності. Я був учасником Собору, якраз тільки виїхав з окупації. Я провів 508 днів в Олешках, в окупації, і через всю Європу виїжджав. Тому, звичайно, пам’ятаю, що тоді було. Я приїхав до Києва, де відбувся Помісний Собор. З канцелярії Вселенської патріархії, трохи із запізненням, надіслали вітальний лист і деякі побажання. Вже відбувався обід, і по завершенні обіду проголосували. Чому за обідом? Річ у тім, що всі учасники Собору були зібрані там, і можна було скористатися цим моментом для голосування", - заявив він.



Владика Никодим спростував звинувачення у зневазі листа Вселенського патріарха.

"Коли шановний пан Андрій пише, що начебто зневажили лист Вселенського патріарха, це абсолютно неправда. Навпаки, знайшли цю можливість, навіть попри запізнення, бо лист отримали вже після закриття офіційної частини Помісного Собору. Наступною частиною програми був обід. Люди від ранку брали участь у Соборі та, звичайно, мали підкріпитися після цього. Тому за обідом був зачитаний цей лист, після чого поступила пропозиція проголосувати. Жодного заперечення від учасників Собору не було. Проголосували всі, і я в тому числі. Тому мені дуже дивно чути, що знайшли якусь зраду на порожньому місці. Я розумію, що сьогодні люди знервовані та шукають зради, де насправді її немає. Тому я пропоную, не зважаючи на те, що відбувається, брати приклад з Херсона — більше оптимізму", - резюмував він.