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Іноземців для набуття українського громадянства зобов'язали скласти два іспити: рішення уряду

30 травня, 2024 четвер
19:12
Суспільство ID-картка, паспорт

Уряд ухвалив рішення щодо набуття українського громадянства іноземцями: вони повинні скласти іспити з основ Конституції та історії України

Зміст

Про це інформує МОН. 

Вказано, що рішення стосується іноземців, людей без громадянства та тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит. Останнє стосується відтермінування у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо. 

Відтак, для набуття громадянства України необхідно скласти іспити, які містять: 

  • 20 завдань з основ Конституції України
  • 25 завдань з історії України

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео, а після їх успішного проходження учасники отримають відповідні сертифікати. 

"Важливо: реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення", - наголосили в МОН. 

У міністерстві розповіли, що для того, щоб зареєструватися на іспити, потрібно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі. Детальний алгоритм наразі невідомий. 

  • 9 травня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють за Україну. 
Теги:
Україна
Кабмін
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