Іноземців для набуття українського громадянства зобов'язали скласти два іспити: рішення уряду

Про це інформує МОН.

Вказано, що рішення стосується іноземців, людей без громадянства та тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит. Останнє стосується відтермінування у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо.

Відтак, для набуття громадянства України необхідно скласти іспити, які містять:

20 завдань з основ Конституції України

25 завдань з історії України

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео, а після їх успішного проходження учасники отримають відповідні сертифікати.

"Важливо: реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення", - наголосили в МОН.

У міністерстві розповіли, що для того, щоб зареєструватися на іспити, потрібно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі. Детальний алгоритм наразі невідомий.