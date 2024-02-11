"Інших кандидатур навіть не було": Сирський представив нового командувача Сухопутних військ Павлюка
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський представив особовому складу командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка
Про це пишуть Сухопутні війська.
"Ми з вами були великою родиною в складі Сухопутних військ. Я продовжую залишатись разом вами. Війна показала, що все що ми робили, а це тренування, навчання і ті заходи, які були вжиті напередодні вторгнення, здійснювались недаремно. Коли президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було", - сказав Сирський.
Натомість сам Павлюк подякував Сирському за довіру та за роботу, пророблену для захисту України та "висловив впевненість в тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає перемогу".
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів Сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО.
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