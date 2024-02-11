"Інших кандидатур навіть не було": Сирський представив нового командувача Сухопутних військ Павлюка

Про це пишуть Сухопутні війська.

"Ми з вами були великою родиною в складі Сухопутних військ. Я продовжую залишатись разом вами. Війна показала, що все що ми робили, а це тренування, навчання і ті заходи, які були вжиті напередодні вторгнення, здійснювались недаремно. Коли президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було", - сказав Сирський.

Натомість сам Павлюк подякував Сирському за довіру та за роботу, пророблену для захисту України та "висловив впевненість в тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає перемогу".