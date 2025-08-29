Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін, передає Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про динаміку і Донецьку область, то з 1 червня по 29 серпня 2025 року з Донецької області евакуйовано майже 62 тис. людей, з них 423 - маломобільні і 5 тис. дітей. Потребують наразі евакуації майже 218 тис. людей, з яких півтори тисячі - маломобільні і 16,5 тис. - діти", – розповів він.

Водночас з Дніпровщини евакуації потребують 16,5 тис. громадян, серед них – 164 дитини та 319 маломобільних людей. Рябикін підкреслив, що за літо з області евакуювали понад 7 тис. осіб, зокрема 402 маломобільних та 2 450 дітей.

"Якщо ми говоримо конкретно про транзитний пункт в Павлограді, то він наразі змінив локацію, і через нього перемістилося майже 7600 людей - з 1 серпня по ранок 29 серпня. Якщо ми говоримо про Лозову (евакопункт, - ред.), яка працює з 19 серпня, то до сьогодні там пройшло 883 людини", – додав заступник глави Мінгромад.

За його словами, через додатковий евакуаційний центр Волоське на Дніпровщині, який має розвантажити інші евакопункти, вже пройшла 171 людина.