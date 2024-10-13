Із Сумщини евакуювали понад 36 тис. мешканців, серед них 6469 дітей, - ОВА
Станом на 13 жовтня із Сумської області евакуювали 36 804 українців, серед них 6469 дітей. Також продовжується обовʼязкова примусова евакуація неповнолітніх
Про це повідомила Сумська ОВА.
У матеріалі йдеться, що протягом останнього тижня з прикордонних громад регіону було евакуйовано 535 українців, зокрема 143 дитини.
"За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, станом на зараз евакуйовано 36 тисяч 804 особи, з них 6469 дітей", - зазначають в ОВА.
Акцентується, що з 34 населених пунктів 5-кілометрової прикордонної зони та поза нею евакуювали всіх мешканців.
Водночас триває евакуація зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад Сумщини та обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (окрім міста Середина-Буда) та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади.
- 9 жовтня зі 101 населеного пункту Сумської області оголосили примусову евакуацію 497 дітей.
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