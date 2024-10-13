Із Сумщини евакуювали понад 36 тис. мешканців, серед них 6469 дітей, - ОВА

Про це повідомила Сумська ОВА.

У матеріалі йдеться, що протягом останнього тижня з прикордонних громад регіону було евакуйовано 535 українців, зокрема 143 дитини.

"За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, станом на зараз евакуйовано 36 тисяч 804 особи, з них 6469 дітей", - зазначають в ОВА.

Акцентується, що з 34 населених пунктів 5-кілометрової прикордонної зони та поза нею евакуювали всіх мешканців.

Водночас триває евакуація зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад Сумщини та обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (окрім міста Середина-Буда) та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади.