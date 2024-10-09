На Сумщині оголосили про примусову евакуацію 497 дітей

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідне рішення одноголосно підтримали в Координаційному штабі з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району)", - акцентує відомство.

У матеріалі нагадують, що евакуація є безоплатною, а рішення стосовно цього ухвалили через безпекову ситуацію.