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На Сумщині оголосили про примусову евакуацію 497 дітей

Дар'я Куркіна
9 жовтня, 2024 середа
17:12
Суспільство Евакуація мирного населення

Зі 101 населеного пункту Сумської області оголосили примусову евакуацію 497 дітей

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідне рішення одноголосно підтримали в Координаційному штабі з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району)", - акцентує відомство.

У матеріалі нагадують, що евакуація є безоплатною, а рішення стосовно цього ухвалили через безпекову ситуацію.

  • У серпні обласна влада повідомляла, що на Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району.
  • 9 вересня у Шосткинському районі Сумської області через постійні ворожі обстріли оголошено обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані.
  • У жовтні Сумська ОВА та ОТУ "Сіверськ" підписали наказ про запровадження примусової евакуації з 90 населених пунктів регіону дітей та їхніх батьків.
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
Війна з Росією
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