"Категорично не згоден": Сергій Шефір прокоментував заяви брата про прагнення "дружити з Росією"

Про це йдеться у заяві PR-служби студії "Квартал 95", отриманій "Радіо Свобода".

Борис Шефір, який на початку 2000-х разом зі своїм братом Сергієм Шефіром та Володимиром Зеленським заснували "Студію Квартал-95", з початку повномасштабного вторгнення живе в Німеччині та до завершення війни повертатися в Україну не планує, адже не бачить, що тут робити. В інтерв’ю "Радіо Свобода" він розкритикував політику Володимира Зеленського щодо російської мови і заявив, що з Росією "треба дружити".

Експомічник президента Сергій Шефір відреагував на інтервʼю свого брата, наголосивши, що не поділяє його позицію.

"Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв’ю вашому виданню. Росія – країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців. Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг", – сказав Сергій Шефір.

Він пояснив, що народився у Кривому Розі і жив у російськомовному середовищі, але війна стала для нього поворотним моментом.

"Я став ще більше шанувати українську мову, а також нашу культуру й історію. Та наш історичний вибір, куди нам йти. Йти тільки до Європейського Союзу і НАТО. Жодних інших альтернатив немає. Я мав честь працювати в команді президента Зеленського, перебувати з ним в Україні всі ці роки після повномасштабного вторгнення і вірю, що наша країна переможе в цій війні. Буду робити все, що можу, для цієї перемоги", – додав він.

Раніше в інтервʼю "Радіо Свобода" Борис Шефір заявив, що Росія і Україна мають подружитися. Колишній бізнес-партнер Зеленського вважає: "Ми повинні обов’язково прийти й сказати: ні-ні, потрібно дружити". Шефір пояснив, що Україна "прекрасно жила" у Радянському Союзі, а його ідею поцупили країни Європи та створили Європейський Союз.