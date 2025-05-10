Керівника одного з управлінь СБУ Лойфа звільнили з посади після розслідування журналістів

Українська правда 9 травня опублікувала матеріал "Небукмекерська контора". Історія одного святкування".

Журналісти з'ясували, що в одному з київських ресторанів 1 березня відбулося святкування дня народження співвласника клубу єдиноборств "Динамо" Костянтина Коломійця. За словами співрозмовників видання у бізнесових та правоохоронних колах, іменинник також займається наданням приватної охорони. Зокрема, він опікується охороною Сергія Портнова - власника "Паріматч". Він наразі мешкає на Кіпрі.

Джерела видання у сфері онлайн-казино, розповіли, що "Паріматч" опосередковано працює в Україні під виглядом різних сайтів-клонів. Коломієць, своєю чергою, "регулярно виїжджає за кордон, в тому числі за системою "Шлях"… де регулярно відвідує власника "Паріматч" на Кіпрі".

Журналісти зафіксували, що у ресторанні на святкуванні був присутній керівник Головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Анатолій Лойф і його попередник на цій посаді Артем Шило. Серед гостей також був екскерівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

"На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "ворів в законі". У ресторані також був син покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Данило Привалов, який має бізнес в IT сфері. Був присутній і його бізнес-партнер Самвел Акобян. До ресторану також приїздив колишній перший заступник директора Національного антикорупційного агентства Гізо Углава і столичний бізнесмен Леонід Ашкеназі", - йдеться у розслідуванні.

Зазначено, що Анатолій Лойф, Ілля Вітюк та Артем Шило не відповіли на запити журналістів.

Невдовзі пресслужба СБУ в коментарі УП повідомила, що Лойфа звільнили з посади

"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні СБУ.