Керівником штабу Сил безпілотних систем став екскомандир 28-ї ОМБр Олексій Халабуда

Про це повідомляє Суспільне та Українська правда з посиланням на джерела.

"За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим", - сказали УП в Міноборони.

У зв’язку з цим 14 жовтня цього року Гладкого звільнили з посади і перевели на посаду офіцера резерву батальйону резерву. На його місце призначили екскомандира 28-ї ОМБр полковника Олексія Халабуду, повідомили джерела.

Раніше в інтерв'ю Суспільному штаб-сержант командування Сил безпілотних систем Олександр Ярмак розповів, що капітан першого рангу Роман Гладкий вже не обіймає посаду начальника штабу командування СБС.

Інше джерело видання у Силах безпілотних систем підтвердило, що Роман Гладкий нещодавно був переведений із СБС, а на його місце вже призначено іншу людину. Водночас у Генштабі на запит Суспільного, хто став новим начальником штабу СБС - не відповіли.

Що відомо

У серпні 2024 року Романа Гладкого призначили начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. Але 3 вересня стало відомо про його тимчасове відсторонення.

За інформацією DeepState, командувач СБС Вадим Сухаревський був проти призначення Гладкого - підозрюваного у держзраді, шпигунстві та корупції. Крім того, Гладкий ніколи не мав жодного відношення до безпілотників.

У вересні "Телебачення Торонто" писало, що Роман Гладкий перетинав прикордонні пункти РФ під час служби у Командуванні ВМС України у 2014-2015 роках.