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Головна Суспільство Керівниця УІК Коваль розповіла, що перші виплати за програмою єКнига очікують наступного року

Керівниця УІК Коваль розповіла, що перші виплати за програмою єКнига очікують наступного року

Ольга Бабишена
30 листопада, 2024 субота
01:52
Суспільство

Керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль розповіла, що перші виплати за програмою єКнига, яка передбачає книжкові сертифікати для 18-річних українців, очікують наступного року

Зміст

Про це Коваль розповіла у коментарі Бабелю. 

Керівниця Українського інституту книги зазначила, що наразі відбувається підготовка законодавчої бази для запуску програми. Вона триватиме щонайменше до кінця цього року.

"Чекаємо на постанову. Після цього ще 1-2 місяці на тестування системи обміну даними й на укладення списку розповсюджувачів, які матимуть право продавати за кошти єКниги. Тобто навряд цього року (будуть перші виплати, - ред.)", - сказала вона. 

Водночас у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій повідомили, що зараз готують проєкт постанови до подання на розгляд уряду. Процес підготовки технологічного рішення, необхідного для впровадження програми, наразі на завершальному етапі. 

  • У січні 2023 року письменники й видавці звернулися до влади з проханням запровадити сертифікати на книжки в Україні.
  • Верховна Рада України на засіданні 8 листопада 2023 року ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень і надання сертифікатів на придбання книжок.
  • Президент Володимир Зеленський 17 червня 2024 року підписав закон, який передбачає надання сертифікатів на книжки 18-річним українцям.
  • 30 серпня Український інститут книги висловив сподівання, що програма єКнига стартує у вересні. 

 

Теги:
Новини
Україна
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