Керівниця УІК Коваль розповіла, що перші виплати за програмою єКнига очікують наступного року

Про це Коваль розповіла у коментарі Бабелю.

Керівниця Українського інституту книги зазначила, що наразі відбувається підготовка законодавчої бази для запуску програми. Вона триватиме щонайменше до кінця цього року.

"Чекаємо на постанову. Після цього ще 1-2 місяці на тестування системи обміну даними й на укладення списку розповсюджувачів, які матимуть право продавати за кошти єКниги. Тобто навряд цього року (будуть перші виплати, - ред.)", - сказала вона.

Водночас у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій повідомили, що зараз готують проєкт постанови до подання на розгляд уряду. Процес підготовки технологічного рішення, необхідного для впровадження програми, наразі на завершальному етапі.