"Суспільство хоче більшої комунікації": нардепка Констанкевич вважає, що влада має доносити більше інформації на тлі можливого вторгнення РФ
Народна депутатка Ірина Констанкевич заявила, що Україна на тлі загрози нового нападу РФ має зміцнювати обороноздатність
Про це вона розповіла в ефірі програми "Політклуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.
"Я вважаю, що ситуація в Україні дуже складна. Ми свідомі цієї загрози - те, що Україна восьмий рік у війні, і те, що ексалація зараз. Безперечно, мені теж бракує комунікацій. Я б хотіла щоденних, вчасних, оперативних і до прикладу розмова президента Байдена і Зеленського вчорашня, вона була відкоментована сьогодні у другій половині дня. Коли ми спитали міністра закордонних справ, що було - ми отримали дуже лаконічну, стриману і далеку від прозорої відповідь. Суспільство в час таких загроз хоче більшої комунікації", - сказала нардепка.
На її думку, "Офісу президента і владі треба робити з цього висновки".
"Демонструвати повагу до українського суспільства - доносити більше правдивої інформації. Друге - повинні бути реальні кроки у зміцненні обороноздатності країни. Роботи на кордоні з Білоруссю не було, немає її і зараз. Третій аспект, в контексті децентралізації, в контексті того, що багато повноважень передані на громади - нам треба більше працювати з головами громад, там внизу. Допоки гроші не прийшли, оті 2,7 млрд. на тероборону - мери міст хапаються за голову, з яких ресурсів скеровувати кошти", - заявила Констанкевич.
Вона додала, що поки громади самі свідомо починають роботу.
"Я за те, що ми повинні консолідуватися не лише політично, а у діях. І по усій вертикалі, і горизонталі, тому що виклики, загрози стоять серйозні і ми маємо це розуміти", - сказала нардепка.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що західні посадовці оборонних відомств впевнені, що РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну" і надіслала на кордон медичні підрозділи.
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