"Суспільство хоче більшої комунікації": нардепка Констанкевич вважає, що влада має доносити більше інформації на тлі можливого вторгнення РФ

Про це вона розповіла в ефірі програми "Політклуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.



"Я вважаю, що ситуація в Україні дуже складна. Ми свідомі цієї загрози - те, що Україна восьмий рік у війні, і те, що ексалація зараз. Безперечно, мені теж бракує комунікацій. Я б хотіла щоденних, вчасних, оперативних і до прикладу розмова президента Байдена і Зеленського вчорашня, вона була відкоментована сьогодні у другій половині дня. Коли ми спитали міністра закордонних справ, що було - ми отримали дуже лаконічну, стриману і далеку від прозорої відповідь. Суспільство в час таких загроз хоче більшої комунікації", - сказала нардепка.



На її думку, "Офісу президента і владі треба робити з цього висновки".



"Демонструвати повагу до українського суспільства - доносити більше правдивої інформації. Друге - повинні бути реальні кроки у зміцненні обороноздатності країни. Роботи на кордоні з Білоруссю не було, немає її і зараз. Третій аспект, в контексті децентралізації, в контексті того, що багато повноважень передані на громади - нам треба більше працювати з головами громад, там внизу. Допоки гроші не прийшли, оті 2,7 млрд. на тероборону - мери міст хапаються за голову, з яких ресурсів скеровувати кошти", - заявила Констанкевич.



Вона додала, що поки громади самі свідомо починають роботу.



"Я за те, що ми повинні консолідуватися не лише політично, а у діях. І по усій вертикалі, і горизонталі, тому що виклики, загрози стоять серйозні і ми маємо це розуміти", - сказала нардепка.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що західні посадовці оборонних відомств впевнені, що РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну" і надіслала на кордон медичні підрозділи.