Холодна субота, а потім потепління до +10 °C: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
У суботу, 9 березня в Україні очікуватиметься прохолодна погода, температура опуститься до +2 °C. Натомість вже у неділю, 10 березня, прогнозується потепління
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, у суботу температура коливатиметься у межах +2...+6 °C, а на заході України +7...+11 °C.
Вже у неділю температура підніметься до +5...+10 °C, в західній частині та на Вінниччині до +7...+14 °C. Натомість на сході Україна переважатиме холодна погода з температурою повітря +2...+4 °C.
У столиці без опадів
У Києві в суботу та неділю опадів не очікується. Проте, за даними синоптикині, субота буде холоднішою - +2...+4 °C. А вже у неділю стане трохи тепліше - передбачається +5...+8 °C.
Яка погода буде далі
Зазначається, що наступного тижня в Україні побільшає опадів, а оскільки "температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг".
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та розповіла, коли в Україну повернеться тепло.
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