Холодна субота, а потім потепління до +10 °C: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у суботу температура коливатиметься у межах +2...+6 °C, а на заході України +7...+11 °C.

Вже у неділю температура підніметься до +5...+10 °C, в західній частині та на Вінниччині до +7...+14 °C. Натомість на сході Україна переважатиме холодна погода з температурою повітря +2...+4 °C.

У столиці без опадів

У Києві в суботу та неділю опадів не очікується. Проте, за даними синоптикині, субота буде холоднішою - +2...+4 °C. А вже у неділю стане трохи тепліше - передбачається +5...+8 °C.

Яка погода буде далі

Зазначається, що наступного тижня в Україні побільшає опадів, а оскільки "температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг".