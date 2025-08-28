Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Київська митрополія УПЦ може припинити існування, якщо не розірве зв’язки з Російською православною церквою: деталі та умови припису ДЕСС
Ексклюзив

Київська митрополія УПЦ може припинити існування, якщо не розірве зв’язки з Російською православною церквою: деталі та умови припису ДЕСС

Володимир Федорович
28 серпня, 2025 четвер
20:35
Суспільство Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна

Київська митрополія УПЦ відмовилась виконати вимоги припису, тобто розірвати зв’язки з РПЦ, яка є забороненою в Україні релігійною організацією

Зміст

Еспресо поспілкувалося з керівником Державної служби етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктором Єленським про те, які можуть бути наслідки для Київської митрополії Української православної церкви (КМ УПЦ) у зв’язку з відмовою її очільника Онуфрія від виконання вимог виданого припису.

Припис ДЕСС з вимогою усунути порушення Закону України: про що йдеться та чого у ньому немає

Перш за все, слід зазначити, що припис пов’язаний з дослідженням Держслужби, яке довело зв’язок КМ УПЦ з Російською православною церквою (РПЦ), а від так є афілійованою від нього організацією. І враховуючи, що наразі РПЦ є забороненою релігійною організацією в Україні, це є порушенням Закону про свободу совісті. Відтак подальший перебіг подій зрозумілий – Київській митрополії необхідно розірвати зв’язки з нею. 

Деталізуючи вимоги припису, керівник ДЕСС пояснив, що мовиться про такі 4 пункти:

  1. Київський митрополит має забезпечити рішення керівних органів про вихід Української православної церкви з усіма її парафіями, монастирями, єпархіальними управліннями зі складу РПЦ; 
  2. в статуті РПЦ є стаття №10, яка прив’язує КМ УПЦ до Російської православної церкви, а також визначає її права та обов’язки у складі цієї організації. Враховуючи це, керівні органи Київської митрополії повинні визнати нечинним для себе;
  3. Київський митрополит повинен визнати незгоду із тим, що його включено до священного синоду РПЦ;
  4. Українська православна церква повинна визнати незгоду із анексією своїх 8 єпархій, які розташовані на Сході України та у Криму.

Як зазначив Віктор Єленський, важливим аспектом є те, чого не містить припис ДЕСС, адже вірянам УПЦ цього не пояснюють. 

"Їм розповідають, що це зрада Христа, що це ультиматум. Більше, ширяться чутки, що вірян нібито змушують перейти на інший календар, що від них вимагають змінити мову богослужіння зі церковнослов’янської на українську. Навіть кажуть, що УПЦ має проголосити автокефалію, чи приєднатися до іншої Церкви, але це все не відповідає дійсності. Ще й додають, що їх заманюють у пастку – вони напишуть листа Кирилу і їх нібито на цьому й зловлять за зв’язки з забороненою організацією. Нічого такого припис не містить", – пояснив керівник Держслужби.

То до чого може призвести відмова від виконання припису

На виконання поставлених умов у Київської митрополії було 30 діб, а у разі обґрунтованого пояснення його можуть збільшити до 60. Однак вже в день появи припису Митрополит Київський УПЦ Онуфрій заявив у своїй відповіді, що погоджуватися із цим не будуть. 

За словами ж посадовця, саме цей факт відмови і є причиною визнання – Київська митрополія УПЦ є афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою. 

"Відповідно до закону, далі з’являється наказ про це, який надсилають у Фонд держмайна, обласні адміністрації, Мінкульт. Вже наступний крок – це позов до суду про припинення Київської митрополії через невиконання припису. Так виглядає ситуація", – зазначив Єленський. 

Якщо ж, теоретично, КМ УПЦ таки погодиться на поставлені вимоги припису, на що ще є час, то вона зможе і далі вільно існувати, маючи статус окремої юридичної особи. Однак щодо її канонічного статусу, то "це буде її особиста справа. Держава вимагає лише безпосереднього виходу із складу РПЦ, яка є пособницею війни в Україні" – додає посадовець.

Керівник ДЕСС резюмував, що у них є всі підстави, аби вважати, що суд припинить діяльність такої юридичної особи "Київська митрополія Української православної церкви", якщо вона і надалі не відмовиться від зв’язків з Російською православною церквою. 

  • 18 липня ДЕСС винесла припис Київській митрополії Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
  • Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким припинив українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит УПЦ МП Онуфрій.
Теги:
Статті
Новини
Культура
Україна
Росія
РПЦ
УПЦ МП
Війна з Росією
ПЦУ
Пояснюємо
Читайте також:
Роман Безсмертний
Автор Марина Клюєва
27 серпня, 2025 середа
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Автор Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
Київ
+20.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 47.83
    Продаж 48.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
28 серпня
21:43
Ексклюзив
москва в руїнах
Чалий: Ознакою готовності Путіна до зупинки війни стане найвища точка ескалації - руйнування Кремля та Мавзолею у Москві
21:27
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 21 людина загинула, серед них 4 дітей
21:19
Дональд Трамп
"Трамп не був задоволений, але й не здивований": Білий дім про атаку РФ на Україну
20:22
Ексклюзив
Для росіян "Герань-3" занадто дорогий, а для наших винищувачів – тренувальна мішень, – авіаексперт Романенко
20:16
Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, - Зеленський після розмови з Гутеррешем
20:00
OPINION
Новий оборонний альянс в Європі?
19:53
Ексклюзив
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
19:52
МЗС України
Угорського посла викликали до МЗС України і вручили ноту протесту після заборони на в’їзд Роберту "Мадяру" Бровді в країну
19:18
Кіт Келлог
"Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп": Келлог відреагував на атаку РФ на Київ
18:55
Аналітика
санкції
Deep strike стратегічного рівня, або як Україна відкрила “другий фронт” у санкціях проти Росії
18:45
"Жили в постійній небезпеці мобілізації": в Україну повернули дві групи дітей та молоді з ТОТ
18:44
Ексклюзив
путін трамп
Дипломат Шамшур: Війна йде за сценарієм Путіна, і це треба зупинити
18:14
На війні загинув військовий і художник Кирило Гриньов
18:13
Інститут титану
Єдиний в Європі Інститут титану купує компанія з Волині, що спеціалізується на виробництві металоконструкцій
18:02
Ексклюзив
"Війна вже безпосередньо торкнулася ЄС": Висоцька про реакцію Європи на російську атаку
18:00
Аналітика
ухилянти
Як відбити бажання чоловікам повертатись в Україну: що не так з законопроєктом про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону
18:00
OPINION
Темпи наступу окупантів сповільнились: ЗСУ зірвали плани Кремля щодо "обміну територіями"
17:57
Міністр оборони Туреччини долучиться до напрацювання гарантій безпеки для України, - Зеленський після розмови з Ердоганом
17:52
вибухи вночі
СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад $250 млн
17:43
З початку доби на фронті відбулося 60 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн поспілкувалася з Зеленським і Трампом, наголосивши на необхідності гарантій безпеки, які перетворять Україну на сталевого дикобраза
17:15
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський доручив МЗС зʼясувати всі факти щодо заборони Роберту "Мадяру" Бровді вʼїзду в Угорщину
16:57
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів за три роки
16:49
Микола Матвієнко, Шахтар
Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: з ким зіграють "Динамо" і "Шахтар"
16:46
Ексклюзив
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
"Мирні переговори" - прикриття для жорстоких дій: голова ЮНІСЕФ в Україні та повірений у справах Польщі прокоментували атаку РФ на Київ
16:22
OPINION
Путінська відповідь Трампу
16:12
Оновлено
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
16:00
OPINION
Ракетні обстріли єднають нас
15:56
Оновлено
МЗС України
МЗС після обстрілу Києва закликало партнерів передати Україні зброю дальнього ураження
15:43
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ, що порушує закон України
15:29
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили КАБами по Синельниківському району на Дніпровщині, є загиблий і постраждалі
15:10
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"
15:09
Огляд
Російський "Буян-М" отримав "по зубах" біля Криму: чим небезпечні ці кораблі та скільки їх ще є. Пояснюємо
15:03
Сибіга показав 55 іноземним дипломатам зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі Києва
14:39
РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
14:11
Дмитро Пєсков
Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними, але підкреслив "зацікавленість" РФ у перемовинах
14:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:07
Ексклюзив
нафта
Великі поклади нафти в Росії не експлуатуються через брак технологій, - експерт з енергетики Буковський
14:00
OPINION
На все воля Банкової. Як "перезарядити" парламент на сьомий рік роботи?
13:53
Ексклюзив
Іван Гаврилюк
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV