Київська митрополія УПЦ може припинити існування, якщо не розірве зв’язки з Російською православною церквою: деталі та умови припису ДЕСС

Еспресо поспілкувалося з керівником Державної служби етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктором Єленським про те, які можуть бути наслідки для Київської митрополії Української православної церкви (КМ УПЦ) у зв’язку з відмовою її очільника Онуфрія від виконання вимог виданого припису.

Припис ДЕСС з вимогою усунути порушення Закону України: про що йдеться та чого у ньому немає

Перш за все, слід зазначити, що припис пов’язаний з дослідженням Держслужби, яке довело зв’язок КМ УПЦ з Російською православною церквою (РПЦ), а від так є афілійованою від нього організацією. І враховуючи, що наразі РПЦ є забороненою релігійною організацією в Україні, це є порушенням Закону про свободу совісті. Відтак подальший перебіг подій зрозумілий – Київській митрополії необхідно розірвати зв’язки з нею.

Деталізуючи вимоги припису, керівник ДЕСС пояснив, що мовиться про такі 4 пункти:

Київський митрополит має забезпечити рішення керівних органів про вихід Української православної церкви з усіма її парафіями, монастирями, єпархіальними управліннями зі складу РПЦ; в статуті РПЦ є стаття №10, яка прив’язує КМ УПЦ до Російської православної церкви, а також визначає її права та обов’язки у складі цієї організації. Враховуючи це, керівні органи Київської митрополії повинні визнати нечинним для себе; Київський митрополит повинен визнати незгоду із тим, що його включено до священного синоду РПЦ; Українська православна церква повинна визнати незгоду із анексією своїх 8 єпархій, які розташовані на Сході України та у Криму.

Як зазначив Віктор Єленський, важливим аспектом є те, чого не містить припис ДЕСС, адже вірянам УПЦ цього не пояснюють.

"Їм розповідають, що це зрада Христа, що це ультиматум. Більше, ширяться чутки, що вірян нібито змушують перейти на інший календар, що від них вимагають змінити мову богослужіння зі церковнослов’янської на українську. Навіть кажуть, що УПЦ має проголосити автокефалію, чи приєднатися до іншої Церкви, але це все не відповідає дійсності. Ще й додають, що їх заманюють у пастку – вони напишуть листа Кирилу і їх нібито на цьому й зловлять за зв’язки з забороненою організацією. Нічого такого припис не містить", – пояснив керівник Держслужби.

То до чого може призвести відмова від виконання припису

На виконання поставлених умов у Київської митрополії було 30 діб, а у разі обґрунтованого пояснення його можуть збільшити до 60. Однак вже в день появи припису Митрополит Київський УПЦ Онуфрій заявив у своїй відповіді, що погоджуватися із цим не будуть.

За словами ж посадовця, саме цей факт відмови і є причиною визнання – Київська митрополія УПЦ є афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою.

"Відповідно до закону, далі з’являється наказ про це, який надсилають у Фонд держмайна, обласні адміністрації, Мінкульт. Вже наступний крок – це позов до суду про припинення Київської митрополії через невиконання припису. Так виглядає ситуація", – зазначив Єленський.

Якщо ж, теоретично, КМ УПЦ таки погодиться на поставлені вимоги припису, на що ще є час, то вона зможе і далі вільно існувати, маючи статус окремої юридичної особи. Однак щодо її канонічного статусу, то "це буде її особиста справа. Держава вимагає лише безпосереднього виходу із складу РПЦ, яка є пособницею війни в Україні" – додає посадовець.

Керівник ДЕСС резюмував, що у них є всі підстави, аби вважати, що суд припинить діяльність такої юридичної особи "Київська митрополія Української православної церкви", якщо вона і надалі не відмовиться від зв’язків з Російською православною церквою.