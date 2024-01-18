Київський метрополітен назвав тариф на проїзд, який вважає обґрунтованим
Обгрунтована вартість проїзду в Київському метрополітені становить 30 гривень, але до завершення війни ціну на квитки не будуть підвищувати
Про це заявив голова КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua.
"Питання тарифу - це не компетенція Київського метрополітену. Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу", - заявив голова метрополітену.
За його словами, востаннє тариф зростав у 2018 році, тоді витрати на електроенергію були 466 млн.
"Хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 грн", - пояснив Брагінський.
Проте він наголосив, що під час війни ніхто не буде збільшувати тариф. Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства, настільки зможуть.
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