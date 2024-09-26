Київський центр безкоштовно лікуватиме від опіків та рубців дітей, постраждалих від війни

Про це йдеться в пресрелізі, отриманому Еспресо.

Київський центр ANREAL активно співпрацює з київським опіковим центром та допомагає постраждалим від російської військової агресії в Україні людям, особливо дітям. Власниця центру, косметолог з 13-річним досвідом роботи Андріана Кисіль має на меті не лише покращувати зовнішність пацієнтів, а й реалізовувати благодійну місію.

Так, 8-річній пацієнтці з Кривого Рогу потрібні нуклеотиди, бо вона має келоїдні рубці. У центрі їй роблять безплатне шліфування та проводять терапію.

Інша пацієнтка має опік лівої сторони обличчя, через який вона не могла повертати голову вправо. В ANREAL їй повернули можливість повертання голови.

"У нас багато дітей на реабілітації — ті, хто отримали травми від поранень та мають рубці, шрами. Допомога надається на безоплатній основі, а якщо потрібні додаткові препарати, вони пропонуються за собівартістю. Також я шукаю спонсорів, які беруть на себе оплату препарату. З відкриттям салону я маю місце, аби запустити цей благодійний проєкт та допомагати постраждалим. Адже зараз є багато запитів з опікового центру", - розповіла Андріана Кисіль.

Фото: надане пресслужбою

Вона розповіла, що скоро в салоні зʼявляться спеціалісти з гінекології та ендокринології.

"Мені подобається бачити, як люди повертаються до життя", — додала косметолог.