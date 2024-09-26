Київський центр безкоштовно лікуватиме від опіків та рубців дітей, постраждалих від війни
У київському центрі постраждалі від російського вторгнення діти зможуть пройти безкоштовне лікування для позбавлення від опіків та рубців різної тяжкості
Про це йдеться в пресрелізі, отриманому Еспресо.
Київський центр ANREAL активно співпрацює з київським опіковим центром та допомагає постраждалим від російської військової агресії в Україні людям, особливо дітям. Власниця центру, косметолог з 13-річним досвідом роботи Андріана Кисіль має на меті не лише покращувати зовнішність пацієнтів, а й реалізовувати благодійну місію.
Так, 8-річній пацієнтці з Кривого Рогу потрібні нуклеотиди, бо вона має келоїдні рубці. У центрі їй роблять безплатне шліфування та проводять терапію.
Інша пацієнтка має опік лівої сторони обличчя, через який вона не могла повертати голову вправо. В ANREAL їй повернули можливість повертання голови.
"У нас багато дітей на реабілітації — ті, хто отримали травми від поранень та мають рубці, шрами. Допомога надається на безоплатній основі, а якщо потрібні додаткові препарати, вони пропонуються за собівартістю. Також я шукаю спонсорів, які беруть на себе оплату препарату. З відкриттям салону я маю місце, аби запустити цей благодійний проєкт та допомагати постраждалим. Адже зараз є багато запитів з опікового центру", - розповіла Андріана Кисіль.
Фото: надане пресслужбою
Вона розповіла, що скоро в салоні зʼявляться спеціалісти з гінекології та ендокринології.
"Мені подобається бачити, як люди повертаються до життя", — додала косметолог.
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