Киян попередили про грозу та розповіли, куди звертатись у випадку надзвичайних ситуацій

Про це інформує КМДА.

Киян закликали не перебувати під час грози поблизу високих дерев, рекламних щитів та ліній електропередачі. Поряд із ними також не радять паркувати авто.

Також у КМДА розповіли, що робити, якщо трапляться надзвичайні ситуації:

при падінні дерева або зламі гілок потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером 0442724018

при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером 0442847419

у випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером 0503873542.

Якщо ж падіння дерев чи гілок становить небезпеку життю, то варто звернутися до рятувальників за номером 101, а якщо хтось травмувався, то до медиків - 103.