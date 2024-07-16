Киян попередили про грозу та розповіли, куди звертатись у випадку надзвичайних ситуацій
У Києві у вівторок, 16 липня, очікуються грози до кінця дня: людей закликали дотримуватися правил безпеки та уникати перебування поруч із високими деревами та рекламними щитами
Про це інформує КМДА.
Киян закликали не перебувати під час грози поблизу високих дерев, рекламних щитів та ліній електропередачі. Поряд із ними також не радять паркувати авто.
Також у КМДА розповіли, що робити, якщо трапляться надзвичайні ситуації:
- при падінні дерева або зламі гілок потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером 0442724018
- при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером 0442847419
- у випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером 0503873542.
Якщо ж падіння дерев чи гілок становить небезпеку життю, то варто звернутися до рятувальників за номером 101, а якщо хтось травмувався, то до медиків - 103.
- Разом із тим за прогнозом Наталки Діденко середа, 17 липня, стане фактично найспекотнішим днем літа. Втім у Києві можливий короткочасний дощ із грозою.
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