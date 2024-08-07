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Класичний чорний, із анімалістичним принтом чи суцільний: трендові купальники 2024

Крістіна Слончак
7 серпня, 2024 середа
09:10
Суспільство Стильні купальники 2024

Жаркі дні ще попереду, тому час обрати ще декілька цікавих моделей купальників у 2024. Від класичних варіантів до сміливих трендів – обирайте лише найкраще для себе

Зміст

Друга половина літа вже настала, а це означає, що настав час оновити свій пляжний гардероб. Купальники та аксесуари для пляжу цього сезону вражають різноманіттям стильних рішень, вони дозволять виглядати неперевершено на пляжі або біля басейну.

Яскраві кольори, ретро-декор та унікальні принти роблять цей сезон особливим. Обирайте той купальник, який найкраще відображає вашу особистість і стиль, насолоджуйтеся жаркими днями біля води, відчуваючи себе комфортно та впевнено.

Ретро вплив

Ретро-стиль повертається на пляжі з новою силою. Купальники в стилі від 50-х і аж до 90-х років, із високою талією, чашками з пуш-ап ефектом і топи-балконети будуть дуже популярними. Моделі з великими принтами, смужками і плісированими деталями принесуть нотки ностальгії у ваш пляжний лук.

"У цих моделях взяли найкраще від кожної епохи для максимального ефекту. Такі купальники відзначаються своєю елегантністю, яскравими принтами та унікальними деталями, які надають образу вишуканості та шарму", - зазначає Анастасія Книшук шеф-дизайнерка Anabel Arto в матеріалі Lady 24.

Фото: Anabel Arto

Крім того, монохромні купальники у стилі мінімалізму 90-х, особливо в чорному та білому кольорах, стають особливо актуальними. Простота і чистота цих моделей дозволяють створювати елегантний і стильний вигляд, який підходить для будь-якої ситуації: плавання в морі, відпочинок біля басейну або вечірка на яхті. Чорно-білі моделі також легко поєднуються з різноманітними пляжними аксесуарами.

Фото: Instagram @mondayswimwear (Sara Sampaio)

Ремінці, зав’язки та акцентні декоративні елементи

Купальники з численними ремінцями та зав’язками, які можна регулювати або перехрещувати, стають все популярнішими. Вони дозволяють змінювати стиль і створювати різні варіації, що робить ваш пляжний образ ще більш цікавим і персоналізованим.

Прикраси на бікіні цього сезону будуть різноманітними: від невеликих металевих елементів та фурнітури у вигляді кілець до асиметричних деталей та ланцюжків. Тренд на декор вимагає індивідуальності, тому не бійтеся вибирати купальники з нестандартними деталями, які підкреслять вашу унікальність.

"Невиправдано сміливі, але надзвичайно шикарні, великі деталі фурнітури однаково захоплюють бікіні та суцільні купальні костюми. Ці вражаючі прикраси, як правило, округленої золотистої форми, додають вишуканості будь-якому купальнику", - зазначають в L'Officiel USA.

Яскраві кольорові комбінації

Пляжна мода 2024 не лише про монохром, а також про акценти на яскраві та насичені кольори. Сезон літніх купальників наповнений сміливими відтінками, такими як жовтий, електрик-синій, яскраво-оранжевий, червоний. Крім того, не оминайте поєднання яскравих кольорів.

Такі купальники не тільки привертають увагу, але й додають енергії та жвавості вашому образу.

Ніжні моделі

Жіночні купальники в стилі coquette core (кокетки) — це ідеальний вибір для тих, хто хоче додати трохи романтики і ніжності до свого пляжного образу. З рюшами, вишивкою, зав’язками і легкими тканинами, ці купальники дозволять вам виглядати елегантно і стильно на будь-якому пляжі або біля басейну.

Вся суть у деталях - рюші, волани та драпірування — це один з ключових елементів такого стилю. Вони додають об’єму і легкості, роблячи силует більш жіночним і романтичним. Купальники з такими деталями виглядають дуже граціозно і підходять для тих, хто любить романтичні акценти.

Плетені елементи, стрічки або декоративні вузли, додають текстурний акцент і роблять купальник ще більш оригінальним. Однак пам'ятайте, що ці акцентні варто зосереджувати на тих зонах, які ви хочете візуально збільшити.

Для таких моделей обирайте ніжні пастельні кольори - блакитний, молочний, рожевий, салатовий.

Фото: refinery29.com

Асиметричний дизайн та вирізи

У 2024 році пляжна мода пропонує безліч стильних і сміливих рішень, серед яких особливе місце займають купальники з асиметричним кроєм і вирізами. Ці деталі додають нотку сучасності та динамічності до традиційних моделей, підкреслюючи індивідуальність і стиль.

Купальники на одне плече, це звісно не новинка, однак модель все ще залишається дуже популярною. Цей стильний акцент додає сучасного вигляду та ідеально підходить для тих, хто любить нестандартні рішення. Один з основних плюсів таких моделей — можливість підкреслити плечі і ключиці, створюючи привабливий і елегантний силует.

Крім того, особливе місце займають моделі із вирізами на боках, в зоні декольте, або, наприклад, на животі. Кожен із таких елементів додає особливого шарму та сексуальності, підкреслюючи певну зону тіла. Так, вирізи на спині в купальниках створюють більш елегантний образ. Це чудовий спосіб додати цікаві деталі до звичайної моделі купальника і підкреслити свою індивідуальність.

"Купальники з вирізами різної форми та розміру додають сексуальності та зухвалості. Це можуть бути симетричні або асиметричні вирізи на боках, животі або спині, що створюють цікавий візуальний ефект та акцентують на певних частинах тіла", - розповідає Анастасія Книшук.

Фото: Shein

Анімалістичні принти

Анімалістичні принти завжди були популярними і цього літа вони знову набирають популярність у пляжній моді. Візерунки, що імітують шкіру диких тварин, зокрема, змії, гепарду або зебри, додають пляжному образу екзотичний і сміливий вигляд. У різних моделях купальників цього сезону було помічено багато зірок та інфлюенсерів.

Обирайте той принт, який найбільше відповідає вашим вподобанням, і насолоджуйтесь літніми днями з неперевершеним стилем і впевненістю.

Фото: Белла Хадід (Getty Images)

Квіткові елементи та принти

Квіткові принти та декор завжди асоціюються з романтикою та жіночністю, цього сезону ми бачили такі елементи на показах відомих модельєрів. І цього літа квіткові деталі стали одними з головних також у пляжній моді.

Купальники з квітковими принтами додають яскравих кольорів і ніжних деталей до літнього гардеробу, дозволяючи кожній жінці виглядати елегантно та невимушено. Вставки із великих абстрактних квітів або суцільні квіткові візерунки, додають купальникам виразності і сучасного вигляду. Такий декор виглядає чудово на різних моделях, особливо з класичним кроєм і простими формами.

Фото: Instagram @PatBO

Який би стиль та декор ви не обрали, пам'ятайте, що у 2024 році екологічна свідомість відіграє важливу роль у моді. Купальники з перероблених матеріалів, таких як перероблений поліестер, органічний бавовна чи нейлон, набирають популярності. Цей тренд не лише допомагає зберегти навколишнє середовище, але й забезпечує комфорт і якість.
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