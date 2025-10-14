Кличко звільнив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА
14 жовтня голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив свого першого заступника Миколу Поворозника
Про це повідомляє КМДА.
Згідно з документом, "Поворозника Миколу Юрійовича звільнено з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 13 жовтня 2025 року".
Напередодні ввечері сам Поворозник оголосив про завершення своєї роботи на посаді: "сьогодні мій останній день на посаді першого заступника голови КМДА, якій я присвятив майже 8 років свого життя. Часи були різні, втім загартували і дух, і команду часи епідемії COVID-19 та повномасштабне вторгнення".
Відповідно до розпорядження №841, з 14 жовтня 2025 року виконання обов’язків першого заступника голови КМДА покладено на заступника голови адміністрації Петра Пантелєєва.
Що передувало звільненню Поворозника
У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Києві внаслідок атаки БПЛА в кількох районах міста спалахнули пожежі.
Згодом видання Informer повідомило, що Поворозник в оголошений День жалоби 25 квітня нібито зібрав на святкування свого дня народження деяких посадовців. Журналісти також стверджували: це відбувалося в робочий час та на комунальній території. Натомість посадовець назвав таку інформацію "брудною маніпуляцією".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе