Кличко звільнив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА

Про це повідомляє КМДА.

Згідно з документом, "Поворозника Миколу Юрійовича звільнено з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 13 жовтня 2025 року".

Напередодні ввечері сам Поворозник оголосив про завершення своєї роботи на посаді: "сьогодні мій останній день на посаді першого заступника голови КМДА, якій я присвятив майже 8 років свого життя. Часи були різні, втім загартували і дух, і команду часи епідемії COVID-19 та повномасштабне вторгнення".

Відповідно до розпорядження №841, з 14 жовтня 2025 року виконання обов’язків першого заступника голови КМДА покладено на заступника голови адміністрації Петра Пантелєєва.

Що передувало звільненню Поворозника

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Києві внаслідок атаки БПЛА в кількох районах міста спалахнули пожежі.

Згодом видання Informer повідомило, що Поворозник в оголошений День жалоби 25 квітня нібито зібрав на святкування свого дня народження деяких посадовців. Журналісти також стверджували: це відбувалося в робочий час та на комунальній території. Натомість посадовець назвав таку інформацію "брудною маніпуляцією".