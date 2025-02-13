Колишнього постійного представника України в ООН Кислицю призначили першим заступником голови МЗС
Кабінет міністрів України призначив колишнього постійного представника України в ООН Сергія Кислицю першим заступником міністра закордонних справ
Про це йдеться на сайті відомства.
"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України", - йдеться в указі, який підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 лютого 2025 року.
Що відомо про Сергія Кислицю
Сергій Кислиця розпочав дипломатичну кар'єру у 1992 році. Обіймав посади в посольствах у різних країнах, Міністерстві закордонних справ та представництвах України у міжнародних організаціях.
Він п'ять років обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй.
20 грудня президент Володимир Зеленський оголосив, що призначить 30 нових дипломатів. Серед них був Кислиця.
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