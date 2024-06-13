Команда Texty.org.ua заявила про тиск на свободу слова й погрози на свою адресу

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Texty.org.ua.

У дослідженні, яке було опубліковане 6 червня 2024 року, Texty.org.ua оприлюднили аналіз політичного, медійного й експертного середовища в США, що впливає на прийняття рішень про подальшу підтримку України в російсько-українській війні. Дослідження містить перелік організацій та осіб, які виступають у США проти підтримки України. Медійники проаналізували їхні аргументи, порівняли їх із поширеними російськими наративами та розвінчали ці наративи, підкріпивши свої тези аргументами й посиланнями на джерела.

Також у дослідженні описано, як згадані особи й організації взаємодіють між собою в публічному просторі та як деякі з них взаємодіють із російськими медіа й державними інституціями.

Після публікації матеріалу директор Інституту Рона Пола Daniel McAdams оприлюднив спершу допис у соцмережі Х, а згодом статтю на сайті Інституту, в якій заявив, що видання Texty.org.ua, "фінансоване американським урядом", створило hate list американських громадян.

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Того самого дня в соцмережі Х інформацію, опубліковану на сайті Інституту Рона Пола, взялися поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти, атакуючи редакцію Texty.org.ua й авторів статті особисто та навіть висловлюючи погрози.

"Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України й що аргументи, які наводить багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України. Ми цінуємо і з повагою ставимося до свободи слова, яка є необхідною передумовою існування демократичного суспільства. Своєю чергою, ми залишаємо за собою право наводити докази, констатувати факти, розвінчувати неправдиві аргументи й порівнювати їх із тими, які російська пропаганда поширює у світі", – наголошено в заяві.

11 червня конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін назвала публікацію Texty.org.ua списком ворогів і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський.

12 червня новинний сайт FOX news повідомив, що сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію Texty.org.ua до 28 червня.

Автори листа також звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників із проханням припинити підтримку Texty.org.ua Сполученими Штатами. У вівторок комітет ухвалив таку резолюцію.

13 червня власник соцмережі Х Ілон Маск, який також був згаданий у дослідженні, відгукнувся на заклик конгресмена-республіканця позбавити Texty.org.ua будь-якої донорської підтримки закликом внести організацію до списку терористичних.

"Ми розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова та вияв шовінізму щодо громадян України. Адже наші гейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують стосовно нашої країни і нас, бо вони є громадянами США, а ми ні", – йдеться в заяві команда Texty.org.ua.