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Комітет Ради підтримав працевлаштування та бронювання для військовозобов’язаних у розшуку

Ксенія Золотова
18 липня, 2025 п'ятниця
12:00
Суспільство мобілізація

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію, зокрема перебувають у розшуку ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання

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Відповідні положення містить законопроєкт №13335, який Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки рекомендував до ухвалення в першому читанні.

Кого це стосується?

Йдеться про осіб, які:

  • не мають або мають неналежно оформлені військово-облікові документи;
  • не перебувають на військовому обліку;
  • не оновили свої персональні дані відповідно до вимог Закону №3633-IX;
  • перебувають у розшуку територіального центру комплектування (ТЦК), але не за кримінальними статтями 336 і 337 ККУ (ухилення від призову чи військового обліку).

У чому суть пропозиції?

До статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується внести норму, яка дозволить бронювати працівників критично важливих підприємств, навіть якщо вони формально порушили вимоги мобілізаційного обліку. Таке бронювання:

  • буде одноразовим на рік;
  • триватиме не більше 45 календарних днів із моменту укладання трудового договору;
  • надаватиметься лише на час випробувального терміну.

Таким чином, навіть ті, хто де-факто не виконав обов’язки військового обліку, зможуть бути тимчасово залучені до праці в стратегічно важливих установах.

Як це вплине на трудові відносини?

Законопроєкт передбачає відповідні зміни і до Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Він дозволяє:

  • приймати працівників без військово-облікового документа або без постановки на облік на період випробувального строку;
  • не вважати порушенням трудового чи мобілізаційного законодавства такі прийняття на роботу;
  • звільняти таких працівників за ініціативою роботодавця, якщо вони не приведуть свої військово-облікові документи до ладу протягом випробувального терміну.

Чому це стало необхідним?

За словами авторів законопроєкту — народних депутатів Олександра Завітневича, Романа Костенка, Олександра Федієнка та інших — критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу стикаються з кадровими проблемами. Часто, у процесі перевірки військово-облікових документів співробітників, ті починають отримувати повістки або навіть потрапляють у розшук ТЦК до моменту, коли буде оформлено їхнє бронювання.

Це створює правовий та кадровий вакуум: підприємства не можуть найняти працівників, яких терміново потребують, а люди – легально працювати. Законопроєкт пропонує тимчасове та контрольоване вікно, яке дозволить уникнути таких колізій і водночас не порушити принципи мобілізаційної справедливості.

  • В Україні запровадили автоматичну постановки на військовий облік юнаків віком від 17 до 25 років. Вона синхронізується з державними реєстрами, зокрема міграційної служби, і дозволяє ставати на облік без черг, довідок і візитів до ТЦК.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
ТЦК
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