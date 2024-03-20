Комунікація влади зі суспільством є, але часто слова не відповідають діям, - політолог Саакян

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогодні головне питання не в словах та відкритості комунікації влади з суспільством. Цього якраз достатньо. Проблема полягає в тому, що слова влади не відповідають справам. Окрім цього, сьогодні суспільство стикається з безкарністю. Часто, коли спілкуєшся з людьми, то вони говорять, що навіть в часи Януковича було зрозуміло, як з тієї чи іншою ситуації знайти вихід й були механізми впливу. Сьогодні ж, коли людина стикається з несправедливістю, то це відбувається масштабно". - пояснив Саакян.

Політолог наголосив, що сьогодні прояви зловживання владою в Україні стають системними

"В громадян просто немає чинних механізмів, щоб зупинити свавілля проти них самих. Не важливо хто це - представники ТЦК, які проявляють своє свавілля стосовно громадян, чи силовики, який може влаштовувати тиск на бізнес. Варто наголосити, що є й ТЦК, які добросовісно виконують свої обовʼязки й силовики. Втім, сьогодні громадяни просто безпорадні проти будь-яких проявів зловживання, які стають системними", - додав він.

