Корнієнко пояснив, як на діяльність Верховної Ради вливає відсутність перевиборів
Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко пояснив, як вливає на роботу парламенту відсутність перевиборів у зв'язку із ситуацією в країні
Про це він розповів, відповідаючи на питання кореспондентки Еспресо Катерина Галко.
Корнієнко зауважив, що в минулому перевибори часто служили інструментом для суспільства, щоб висловити своє невдоволення владою.
"В умовах, коли перевибори І взагалі вибори заблоковані не нами, а фактично Путіним і його бандою агресорів, дійсно, не лишається для суспільства зрозумілих та простих інструментів, які були раніше, для того, аби висловити своє ставлення до Верховної Ради та депутатів", - пояснив депутат.
Він підкреслив, що з огляду на відсутність перевиборів, соціальні мережі стали головним майданчиком для вираження думок про діяльність парламенту
"Наприклад, 20 років назад в часи після Помаранчевої революції, коли один парламент рік проіснував, його розпустили, він ні за що встиг проголосувати і так далі, не було такого розвитку соцмереж. А зараз ти можеш взяти телефон і висловитись навіть уже не в форматі тексту, а й у відеоформаті стосовно того, що ти думаєш про Корнієнка, Княжицього, Порошенка чи Арахамію", - додав він.
Крім того, як стверджує Корнієнко, завдяки соціальним мережами депутати отримують зворотню реакцію від громадян і можуть бачити, як суспільство реагує на їхні дії.
"Якщо багато нарікань на якусь тему, то повірте мені, дуже важко проводити законопроєкти, якщо вони мають підтримку в суспільстві, а ще важче - ті, які мають антипідтримку", - заявив він, зазначивши що депутати прислуховуються до думки громадян і з її урахуванням приймають рішення.
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У вівторок, 16 квітня, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висловився, чому серед українців впала довіра до ВР.
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