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Віцеспікер Корнієнко пояснив, чому серед українців впала довіра до Верховної Ради

16 квітня, 2024 вiвторок
21:59
Суспільство Олександр Корнієнко

У вівторок, 16 квітня, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висловився, чому серед українців впала довіра до ВР

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

"Я думаю, що тут низка факторів. Один з основних - це те, що ми вийшли за межі виборчого циклу і наші мудрі батьки-засновники держави і Конституції 1996 року не дарма визначили 5 років повноважень Верховної Ради. Тож, звичайно, у суспільстві уже є певні очікування, що протягом 4-5 років ВР зміниться, будуть вибори, можна обрати інших політиків або підтвердити тих самих. І ми бачимо, що через війну, через воєнний стан і через те, що фактично і юридично вибори неможливо зараз проводити, ми це розуміємо, не має цієї змінності влади. І, звичайно, буде наростати втома від цього ІХ скликання ВРУ", - заявив Олександр Корнієнко.

Перший віцеспікер ВР визнав, що треба більше комунікувати, що відбувається у Раді.

"Тут завжди відкрите питання активізації питань повернення медіа щільніше, ближче до ВР. Я знаю, що над цим працює і наш Апарат, і дуже активний голова Комісії з питань захисту свободи слова. І, звичайно, коли ВР буде приймати рішення в інтересах народу, в інтересах обороноздатності, в інтересах вступу в ЄС, а більшість з останніх рішень саме на це спрямовані, або на отримання відповідних фінансових ресурсів з боку партнерів - тоді, звичайно, довіра буде менше падати, чи буде вона зростати, мені важко сказати. Напевно, цю можливість ми уже пройшли. Тут мова уже не має йти про політичні рейтинги чи майбутню каденцію, зараз такий етап, коли треба приймати і важкі рішення, попри те, які рейтинги вони викликають", - наголосив Корнієнко.

Стосовно ефективності роботи віцеспікер вважає, що це особиста відповідальність кожного депутата.

"Я перебуваю на робочому місці, це не важко побачити з трансляцій. Щодо присутності депутатів як від монобільшості,  так і від опозиційних фракцій, - ми часто бачимо, що на 5-6 годині їх кількість, буває, зменшується, напевно, це їхній вибір - так планувати свою роботу. Але тут треба зазначити, що на прийнятті рішень ВР достатньо високою кількістю приймаються рішення, ми бачили це під час останніх голосувань закону про мобілізацію. Тобто в залі достатня кількість голосів навіть для прийняття, наприклад, змін в Конституцію - це одне з основних мірил, на яке вказують, коли говорять про спроможність ВР, якщо в ній є 300 депутатів - то вона спроможна, так і за законодавством", - йдеться у заяві.

  • 15 квітня офіцер ЗСУ Ігор Лапін заявив, що, прибравши з закону питання демобілізації, влада повністю демотивує громадян мобілізуватись.
Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
Війна з Росією
Слуга народу
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