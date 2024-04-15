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Влада "похоронила" мобілізацію одним реченням в законі, - офіцер ЗСУ Лапін

15 квітня, 2024 понедiлок
21:36
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що, прибравши з закону питання демобілізації, влада повністю демотивує громадян мобілізуватись

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Влада "похоронила" мобілізацію одним реченням у законі, яке забрали. Зокрема, питання демобілізації. В даному контексті це вбило будь-яку мотиваційну складову для наших громадян, які хотіли йти до рекрутингового центру. Адже виглядає тепер так, що люди будуть мобілізуватися до пенсії. До речі, в нас навіть за відсутності бойових дій військовослужбовці звільнялись у 45 років. А зараз виходить, що тільки в 60 років можна звільнитись зі Збройних сил України. Саме те, що питання демобілізації було викинуте з закону, стало зараз чи не найбільшим демотиваційним фактором для людей", - пояснив Лапін.

Офіцер вважає, що розгляд питання про мобілізацію буде максимально затягуватись.

"Я знаю багатьох людей, які говорили, що не готові йти добровольцями, але якщо прийде повістка, то мобілізуються. То сьогодні навіть такого мотиву немає в людей. Обіцяти ж розгляд законопроєкту про демобілізацію протягом 8 місяців є повною брехнею. Немає ніяких норм про розгляд протягом 8 місяців. Тому просто вбиваючи мотиваційну складову йти до рекрутингового центру, мобілізаційні заходи точно не покращуватимуться", - додав він.

  •  Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. Водночас норму про демобілізацію вони виключили.
  • Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями.
Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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